La Diputación de Sevilla encarga 16 nuevos vehículos para el sistema provincial de bomberos por más de 6,5 millones

Imagen de recurso de un coche de bomberos. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla llevará al Pleno ordinario que se celebrará en la institución este jueves, la firma del contrato para el suministro de 16 nuevos vehículos para el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, adjudicados en cuatro lotes, y en los que se invertirán más de 6,5 millones de euros, con cargo a los presupuestos de 2026 y 2027.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el plazo para la fabricación y entrega de los mismos es de 12 meses, desde la próxima formalización del contrato. Se trata de seis unidades de vehículos Autobomba Urbanos Ligeros (BUL); tres unidades del tipo Autobomba Urbano Ligero de dimensiones reducidas (BUL red); cuatro vehículos Autobomba Rurales Pesados (BRP) y otras tres Autobombas Nodrizas Pesadas (BNP), que serán fabricados por las empresas Iturri SA y Feniks Cleaning & Safety SL., en distintos lotes.

Con estos nuevos encargos de material móvil, la Diputación de Sevilla pretende dar cumplimiento a lo previsto en el Plan Director del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis), aprobado en 2025, así como ir renovando progresivamente los vehículos existentes.

Como ocurre con el resto de vehículos, los nuevos serán dados de alta en el inventario de bienes de la Corporación, si bien el uso se cederá al Consorcio como entidad encargada de gestionar y coordinar el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

Esta nueva inversión se sumará a los 18 millones de euros que la Diputación Provincial de Sevilla lleva invertidos en el parque móvil de Bomberos en lo que va de mandato, en el que la consolidación de la estructura del Cpeis y el progresivo refuerzo del mismo ha sido una prioridad.