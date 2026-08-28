Diputación de Sevilla y Faecta mantienen plazo de candidatura a los premios al cooperativismo hasta el 13 de noviembre

Cartel segunda edición de 'Premios al Cooperativismo' de Faecta y la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de sus oficinas de 'Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo' (Prodetur), y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta), mantendrán abierto el plazo para presentar candidaturas a la segunda edición de los 'Premios al Cooperativismo de la Provincia de Sevilla Prodetur-Faecta' hasta el 13 de noviembre, con el objetivo de "reconocer el papel de las cooperativas" en el desarrollo económico y social del territorio.

Según ha precisado la administración provincial en una nota de prensa, Faecta ha lanzado esta iniciativa para distinguir la capacidad de generar empleo, impulsar la innovación, fortalecer el tejido empresarial y "contribuir al desarrollo de los municipios" sevillanos.

En esta línea, la convocatoria ha contemplado las categorías denominadas 'Cooperativa de Nueva Creación', 'Cooperativa Más Innovadora', 'Consolidación Cooperativa' y 'Cooperativa de Ámbito Rural', junto a la posibilidad de conceder "reconocimientos especiales" por la contribución de personas o entidades a la gestión colectiva.

De esta manera, cada categoría será valorada sobre un máximo de diez puntos, que considerará la cantidad de socios, empleos creados, esfuerzo inversor, carácter innovador o social, compromiso con principios, política de igualdad y consolidación, implantación de sistemas de calidad/medioambientales y formación continua.

Al hilo, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez, ha destacado el "papel fundamental" que representan estas empresas en numerosos municipios, especialmente en el medio rural, dado que han contribuido a generar empleo estable, fijar población y fortalecer la economía local. Por ello, ha animado a participar en esta segunda edición para reconocer el cooperativismo que "genera oportunidades allí donde más se necesitan".

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LAS CANDIDATURAS

Podrán participar en la convocatoria las sociedades cooperativas con domicilio social y actividad en la provincia de Sevilla, debidamente inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Las solicitudes podrán remitirse hasta el 13 de noviembre al correo de Faecta, con asunto "II Edición Premios Provincia de Sevilla al Cooperativismo 2026", acompañadas de la documentación requerida en las bases disponibles en las páginas web de Prodetur.

Entre la documentación requerida, deberá entregarse tanto el formulario oficial de candidatura, debidamente cumplimentado por la persona representante de la entidad, como el certificado acreditativo de inscripción vigente de la cooperativa en el Registro Provincial.

De esta manera, las candidaturas podrán ser presentadas por la propia cooperativa o por terceros, siempre que la entidad propuesta quede debidamente identificada, para que posteriormente las galardonadas reciban su reconocimiento público en la ceremonia de entrega.