La Diputación de Sevilla fija el plazo del Concurso de monografías 'Archivo Hispalense' para el próximo 26 de junio

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha fijado el plazo de presentación de trabajos al concurso de monografías 'Archivo Hispalense' para el próximo 26 de junio, para el que restan dos semanas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, los investigadores interesados en presentar sus obras, las cuales deben ser originales, inéditas y tener una extensión de entre 200 y 350 páginas, podrán remitir los manuscritos por correo certificado al Servicio de Archivo y Publicaciones o entregarlos presencialmente en el Registro General de la Diputación de Sevilla, acompañados del correspondiente soporte digital en PDF y procesador de textos.

De esta manera, el Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación respaldará económicamente a los autores con un primer premio con 5.000 euros y un accésit de 3.000 euros por categoría (Historia, Literatura, Arte y Ciencias Sociales) y su publicación.

Además de la dotación económica, las bases de la Diputación garantizan que las obras ganadoras serán editadas, promocionadas y distribuidas por la propia institución con una tirada de hasta 1.200 ejemplares, asegurando así una máxima difusión para las investigaciones que mejor analicen el pasado y el presente de la provincia de Sevilla.

A través de este concurso, la institución provincial no solo "incentiva la producción científica rigurosa y de calidad", sino que "reafirma su compromiso con el impulso a la investigación local y el apoyo directo a la labor de creadores y académicos". Asimismo, el certamen persigue "divulgar obras de gran interés" en los diferentes campos del conocimiento, enriqueciendo el patrimonio bibliográfico común.