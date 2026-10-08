La Diputación de Sevilla y la Fiscalía colaboran en una jornada sobre delitos medioambientales

Jornada sobre delitos mediambientales - ROCÍO RUZ

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación ha acogido una jornada de formación, organizada por el Área de Empleado Público en colaboración y a petición de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, dirigida a funcionarios de policía local y jefaturas de policía local en la que se han abordado distintos aspectos para mejorar la coordinación en la actuación ante delitos medioambientales.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, desde una perspectiva práctica, se ha profundizado en el papel que tienen las diligencias policiales a lo largo del proceso penal y los aspectos de interés para la elaboración de los atestados relacionados con estos delitos, con la participación de fiscales de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Antes del acto de apertura, la fiscal delegada de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Sevilla, Yolanda Ortiz Mallol, ha destacado que el objetivo es que estos funcionarios "conozcan la actuación de la fiscalía especial en delitos en los que llevan a cabo investigaciones, como todo lo relacionado con ruidos, ordenación del territorio, maltrato animal, detracción de aguas o vertidos, entre otros, y tener una mejor interlocución con ellos".

Por su parte, la letrada jefa de la Diputación de Sevilla, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros, ha indicado que las jornadas han nacido de la "necesidad de formación "de un cuerpo de funcionarios que "no es único en la provincia, sino que depende de cada municipio". "La labor de la Diputación es la aunar esfuerzos para que puedan formarse, poner en común sus dudas y tener una interlocución con la Fiscalía. Todo ello en defensa del interés general, el interés público, en bien de todos los ciudadanos", ha subrayado.

TRES FISCALES ENTRE LOS PONENTES

La protección del medio ambiente requiere una actuación coordinada entre las distintas administraciones y los profesionales implicados en la prevención, detección e investigación.

Por ello, la formación de los agentes de policía local "resulta especialmente relevante", dada la proximidad y presencia en los municipios, lo que que sitúa a estos funcionarios en una "posición clave" para la detección y las primeras actuaciones.

Así, se han abordado diferentes aspectos de interés relacionados con el procedimiento penal y las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal, con el propósito de contribuir a la mejora de los atestados.

De esta manera, la jornada ha comenzado con la ponencia 'Exposición de aspectos generales de las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal y del proceso penal. Las diligencias policiales a lo largo del proceso', impartida por Yolanda Ortiz Mallol, fiscal delegada de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Sevilla.

A continuación, la fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla Almudena Millán Gómez, ha abordado los 'Delitos contra la ordenación del territorio'. El programa ha continuado con la ponencia 'El ruido como delito contra el medioambiente', a cargo de la fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla Inmaculada Sánchez Lima, y con la sesión sobre 'Delito de maltrato animal', impartida nuevamente por Yolanda Ortiz Mallol.

Más allá de los contenidos específicos de cada ponencia, el encuentro ha servido para "favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre policías locales y la Fiscalía", para profundizar en los criterios de actuación, así como para resolver dudas técnicas relacionadas con la intervención policial en este ámbito.