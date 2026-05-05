La Diputación de Sevilla y el Gobierno coordinan actuaciones para impulsar la vivienda asequible

El presidente de la Diputación y la ministra de Vivienda, con ocasión de una reunión de trabajo en la sede de la institución provincial. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, han mantenido este martes un encuentro en la sede de la institución provincial.

Durante el mismo, la ministra ha compartido con Javier Fernández las líneas del 'Plan Estatal de Vivienda 2026-2030'. Ambos responsables públicos han coincidido en la importancia de la cooperación y coordinación entre instituciones para impulsar la vivienda asequible, optimizar recursos y mejorar la eficacia de las medidas que las distintas administraciones tienen en marcha, destaca el organismo provincial en un comunicado.

La Diputación de Sevilla ha situado entre sus prioridades el respaldo a los municipios para la creación de parques públicos de vivienda, mediante líneas de ayudas y subvenciones y anticipos a coste cero a los ayuntamientos.

En este sentido, a través de Sevilla Activa también está apoyando en la promoción en entornos rurales y con riesgo de despoblación, con fórmulas como el alquiler con opción a compra y facilitando la viabilidad de iniciativas municipales.