La Diputación de Sevilla impulsa una jornada de Deporte Inclusivo de la mano de Afededi Sitting Volley en Lebrija

Imagen de las jornadas de deporte inclusivo celebradas en el Pabellón Municipal de Lebrija - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LEBRIJA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ha promovido una jornada de deporte inclusivo e intergeneracional organizada por la entidad Afededi Sitting Volley, en colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija, que ha contado con la participación de alumnado de sexto de Primaria del CEIP Josefa Gavala, estudiantes del Grado Superior de Deportes, integrantes del Club Voleibol Lebrija y participantes del Aula Abierta de Mayores del municipio, en el Pabellón Municipal.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la iniciativa forma parte de un proyecto estratégico de la corporación, a través de la línea de subvención a Entidades Sociales de su Área de Concertación, cuyo objetivo es "promover la convivencia, la empatía y la práctica deportiva compartida entre distintas generaciones y capacidades".

Durante la sesión, los asistentes han podido experimentar en primera persona modalidades adaptadas como el Metcon Volley, diseñado para personas mayores y con discapacidad intelectual, y el Sitting Volley (voleibol sentado), una disciplina en auge destinada a personas con discapacidad física.

En este sentido, la diputada de Cohesión Social y delegada de Deportes del Ayuntamiento de Lebrija, María Encarnación Fuentes, ha reafirmado el compromiso municipal con un modelo de "deporte para todos, para todas las edades y capacidades", a la vez que ha subrayado que iniciativas como esta reflejan el "éxito" del trabajo conjunto que realizan las delegaciones municipales y la Diputación "para blindar la igualdad de oportunidades en el entorno rural".

Asimismo, la diputada ha explicado la "solvencia de las líneas de ayudas y subvenciones impulsadas por Diputación", para que el tejido asociativo y las entidades sociales dispongan de los recursos necesarios para desplegar proyectos inclusivos en los pueblos sevillanos.

De igual forma, ha valorado positivamente el impacto de estos programas para "visibilizar el deporte adaptado", favoreciendo una ciudadanía "más participativa y comprometida con las personas con diferentes capacidades".

UN PROYECTO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Por su parte, el representante de Afededi Sitting Volley, Daniel López ha agradecido el amparo de la Diputación para "dar continuidad" a una iniciativa, que ya ha recorrido varios centros educativos del municipio y que próximamente se extenderá al Aula de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide, con la ambición de "impulsar futuras competiciones inclusivas entre distintos municipios de la provincia".

Además, López ha puesto en valor la repercusión internacional del trabajo que desarrolla su entidad, señalando que, recientemente, participaron en un congreso celebrado en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) representando a España y compartiendo experiencias sobre deporte adaptado e inclusión social con otros países europeos.

En la apertura de la jornada, la delegada de Igualdad, Inclusión y Diversidad de Lebrija, María Labrador, también ha incidido en el "valor educativo y de sensibilización" de este proyecto para las nuevas generaciones.