Jornada técnica de 'El Placer de Leer', el programa de fomento de lectura juvenil de Diputación - DIPUSEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía, ha celebrado una jornada técnica de coordinación con los responsables municipales de los ayuntamientos participantes en la 22ª edición del programa 'El Placer de Leer', una iniciativa consolidada de fomento de la lectura juvenil que llegará a 60 municipios de la provincia y movilizará a más de 1.500 estudiantes de entre 12 y 18 años, pertenecientes a las etapas educativas de Secundaria y Bachillerato.

El encuentro ha permitido orientar, explicar y planificar el desarrollo de esta nueva edición, que se presenta bajo el lema 'EPDL. Donde crece la lectura'. Durante la jornada, los responsables técnicos municipales han conocido contenidos, propuestas y las principales líneas de actuación de un programa que se desarrollará durante siete meses y que tiene entre sus objetivos estimular el hábito lector, favorecer el pensamiento crítico y promover la autonomía de los jóvenes a la hora de construir sus propios itinerarios de lectura, explica en un comunicado.

A lo largo de sus 22 ediciones, 'El Placer de Leer' se ha convertido en una herramienta de dinamización cultural y educativa en los municipios sevillanos, hasta el punto de que, en algunas localidades, sus actividades se han incorporado a la programación curricular de centros de enseñanza secundaria.

Su planteamiento combina el disfrute voluntario y lúdico de la lectura con el aprendizaje compartido, la participación y el intercambio de experiencias entre los jóvenes. Uno de los elementos distintivos del programa es el encuentro directo de los jóvenes con los autores de las obras seleccionadas.

El programa incorpora, además, una dimensión que prolonga sus efectos más allá de cada edición: la formación y dinamización de mediadores de lectura. Se trata, en muchos casos, de jóvenes que participaron anteriormente en 'El Placer de Leer' y que, una vez concluida su etapa como integrantes de los clubes, continúan vinculados a la promoción lectora mediante iniciativas y proyectos dirigidos a otros jóvenes de sus municipios.

Esta labor de mediación ha alcanzado también espacios de intercambio fuera de la provincia, como las primeras Jornadas de Mediación, Lectura y Jóvenes celebradas en Gijón en 2025, en las que participaron jóvenes sevillanos vinculados a esta experiencia, poniendo de manifiesto la continuidad y proyección de una iniciativa que favorece la implicación de nuevas generaciones en la vida cultural de sus localidades.

HASTA 60 MUNICIPIOS Y 20 OBRAS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS

La 22ª edición de 'El Placer de Leer' contará con 60 clubes de lectura juveniles distribuidos en 60 municipios de la provincia, que trabajarán sobre una selección de 20 obras literarias. Cada uno de los títulos será compartido por tres clubes, lo que permitirá desarrollar experiencias lectoras paralelas en distintas localidades y establecer un vínculo directo entre sus participantes y el autor correspondiente.

Los municipios participantes son Alanís, Albaida del Aljarafe, Alcolea del Río, La Algaba, Almadén de la Plata, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Badolatosa, Benacazón, Brenes, Burguillos, Las Cabezas de San Juan, La Campana, Cantillana, Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de la Cuesta, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Coripe, El Coronil, El Cuervo de Sevilla, Écija, Espartinas y Estepa.

Asimismo, Fuentes de Andalucía, Gelves, Gerena, Guadalcanal, Guillena, Herrera, Isla Mayor, Lantejuela, La Luisiana, Marinaleda, Marismillas, Los Molares, Montellano, Las Navas, Osuna, El Palmar de Troya, Palomares del Río, Pedrera, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, El Ronquillo, El Rubio, Santiponce, Salteras, Tocina, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, Villanueva de San Juan, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río.

La selección literaria de esta edición reúne a escritores de reconocido prestigio, con una amplia representación de la narrativa juvenil, la poesía, el teatro y el cómic, así como autores que han recibido algunos de los principales reconocimientos de las letras españolas.

Entre las obras seleccionadas figuran 'Un hijo', de Alejandro Palomas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2016 precisamente por esta novela; 'El rostro de la sombra', de Alfredo Gómez Cerdá, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2009; 'Planeta Lasvi', de Ana Merino, ganadora del Premio Nadal en 2020, 'En vela', de Ana Penyas, Premio Nacional del Cómic por 'Estamos todas bien'; y Ben, de Care Santos, autora distinguida con numerosos reconocimientos literarios.

La actividad de los clubes se complementará con propuestas de dinamización presencial y virtual, concursos de lectura en voz alta, elaboración de reseñas, juegos de escape relacionados con las obras y otras iniciativas creativas. El programa culminará con encuentros de convivencia y actividades compartidas, que podrán incluir representaciones teatrales, podcast, murales temáticos, recitales y otras expresiones artísticas inspiradas en las lecturas realizadas.

'El Placer de Leer' ha contado con la participación de más de 70 autores, una trayectoria que ha permitido acercar a miles de jóvenes de la provincia de Sevilla a escritores de diferentes generaciones, estilos y géneros literarios. Entre los nombres que han formado parte del programa destacan autores de amplia proyección nacional como Luis García Montero, David Trueba, Elvira Lindo y Miguel Brieva, además de numerosos representantes de la literatura infantil y juvenil contemporánea.