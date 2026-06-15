La Diputación de Sevilla impulsa una promoción de 50 viviendas protegidas en Los Palacios

Imagen de la reunión mantenida entre responsables de Sevilla Impulsa, de la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Los Palacios - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LOS PALACIOS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Sevilla Activa ha celebrado la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) para el desarrollo de una promoción de 50 viviendas protegidas en el municipio, una actuación que permitirá facilitar el acceso a una vivienda de calidad a decenas de familias palaciegas.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, esta primera Comisión de Seguimiento, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Los Palacios, supone un nuevo paso en la coordinación entre ambas administraciones para "garantizar el correcto desarrollo" de una promoción llamada a convertirse en "una de las actuaciones residenciales protegidas más destacadas de la provincia".

De esta manera, se han abordado cuestiones fundamentales para el desarrollo definitivo del proyecto, como la definición de "la urbanización y la ordenación de las zonas verdes", así como la concreción de los acabados interiores de las viviendas, manteniendo el diseño original planteado por los técnicos redactores y adaptándolo a los "requisitos establecidos por el Código Técnico de la Edificación".

Asimismo, han asistido a la reunión la gerente de Sevilla Activa, Pilar Pérez, y el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, así como de representantes técnicos y responsables de ambas entidades. Durante el encuentro se ha realizado un análisis detallado del estado actual del proyecto, revisando tanto los aspectos técnicos de la promoción como el avance de su proceso de comercialización.

Por otro lado, la promoción incorporará sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante paneles solares térmicos, además de soluciones de aislamiento para la envolvente de los edificios que contribuirán a "mejorar su eficiencia energética y el confort de los futuros residentes".

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PROYECTADAS

Los participantes han analizado las dimensiones y características de las viviendas proyectadas, encontrando que 48 de las viviendas contarán con superficies próximas a los 90 metros cuadrados útiles, una dimensión poco habitual en promociones de vivienda protegida y que las sitúa entre "las de mayor amplitud desarrolladas en la provincia".

Por su parte, las dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida dispondrán de una superficie aproximada de 75 metros cuadrados útiles para su programa de dos dormitorios, garantizando altos niveles de accesibilidad y habitabilidad.

De igual manera, la Comisión de Seguimiento ha permitido evaluar la evolución del proceso de venta de las viviendas y coordinar los próximos pasos administrativos y de gestión vinculados a la promoción, en una fase "ya muy avanzada" del proyecto.