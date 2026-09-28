Diputación de Sevilla licita por 3,8 millones la terminación de 50 viviendas protegidas en Los Palacios

Imagen de las viviendas de Chapatales, en foto de archivo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su empresa Sevilla Activa, ha sacado a licitación las obras para terminar una promoción de 50 viviendas protegidas en la pedanía de Los Chapatales, en Los Palacios y Villafranca, cuyas obras están pendientes de finalización desde 2008. El importe de la licitación es de 3,8 millones de euros e incluye la urbanización vinculada.

El análisis previo realizado de las viviendas indica que resta por ejecutar alrededor de la mitad del trabajo para su total habitabilidad. La iniciativa para culminar la promoción es fruto del acuerdo firmado por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, en marzo de este año y cuyos plazos marcados se van cumpliendo, destaca el organismo provincial en una nota de prensa.

En este sentido, el próximo mes de octubre estará elegida la constructora, con la previsión de que en noviembre empiecen las obras y, en un año, las familias adjudicatarias puedan recibir las viviendas. El plazo para solicitar la adjudicación de una de estas viviendas se abrió en marzo.

La adjudicación se realizó mediante sorteo público entre los peticionarios que cumplían los requisitos, con los siguientes cupos: dos viviendas adaptadas a personas discapacitadas por movilidad reducida; cinco viviendas para situaciones específicas (víctimas violencia de género, personas dependientes o con discapacidad, emigrantes retornados); 33 viviendas para jóvenes menores de 35 años; y diez viviendas de cupo general.

Se trata de dos viviendas de una planta con dos dormitorios (adaptadas) y 48 viviendas de dos plantas, con tres dormitorios. Los precios son de casi 76.000 euros para las dos viviendas adaptadas (73,3 m2 útiles con cocina, salón-comedor, dos dormitorios y baño distribuidos en una planta) y algo más de 91.000 euros para las 48 restantes (88 m2 entre cocina, salón-comedor, tres dormitorios, aseo y baño, distribuidos en dos plantas), en ambos casos más el IVA correspondiente.

Respecto al pago, se ofrece la posibilidad de pagar el 20% a través de mensualidades y el resto a través de la financiación que se ofrecerá a través de una entidad bancaria. Como subrayó el presidente de la Diputación de Sevilla, cuando se firmó el acuerdo para que Sevilla Activa asumiera la finalización de esta promoción, con esta actuación "no pensamos en competir con el sector privado", sino en dar respuestas a "un sector de la población que ha sido desplazado dentro del mercado inmobiliario por los altos precios que alcanzan las viviendas".

"Este modelo es exportable a otras administraciones --añadía el presidente-- y es necesario meter dinero público para abaratar los precios, hay que considerar a la vivienda como un equipamiento". Asimismo, Fernández valoraba la "tercera vía" que abre la Diputación con esta iniciativa.

Las anteriores se centran en Cortijo de Cuarto y en las subvenciones a ayuntamientos para abaratar tanto precios de venta --máximo de 115.000 euros-- como de alquiler --máximo de 350 euros-- de las viviendas. Por su parte alcalde de Los Palacios destacaba en el momento de la firma "la sensibilidad" de la Diputación, más "cuando en otros lugares las políticas especulativas facilitan que los fondos de inversión se queden con el patrimonio público", mientras que en Los Palacios irá a manos de los ciudadanos "con la ayuda de Sevilla Activa".