La Diputación de Sevilla niega impagos en la Ayuda a Domicilio: "Lo que se produce es un pequeño desfase"

Archivo - La diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, María Encarnación Fuentes, ha negado que se estén produciendo impagos de fondos del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Ley de Dependencia a los ayuntamientos por parte de la institución, como ha asegurado el portavoz del Grupo Popular, Martín Torres.

En una nota de prensa en respuesta a las afirmaciones del portavoz del PP, Fuentes ha señalado que el sistema está regulado por la Junta de Andalucía, que establece que los fondos por el servicio se transfieran a mes vencido. "Lo que se produce de esta forma es un pequeño desfase, es decir no se abona cada mes el mes vencido que corresponde", ha asegurado.

"En ningún caso esto implica que los ayuntamientos se queden meses sin recibir ese dinero", ha subrayado, y ha lamentado que el portavoz del PP "intente confundir y crear crispación entre los ayuntamientos" cuando "es plenamente consciente de la dinámica con esta prestación, regulada por la Junta, y de los esfuerzos que está haciendo la Diputación para que los ayuntamientos, en ningún caso, tengan que adelantar fondos para el Servicio de Ayuda a Domicilio".

"No vamos a permitir que se desprestigie y se ensucie la labor que se hace desde la Diputación", ha añadido.

En este sentido, María Encarnación Fuentes ha enmarcado que el PP votó a favor, en el Pleno del 28 de mayo, de una iniciativa de la Diputación para "evitar cualquier tensión de tesorería vinculada con fondos de dependencia: una modificación presupuestaria por 23,2 millones para crear un Fondo Extraordinarios de Anticipos Reintegrables (FEAR) específico para Dependencia".

"Se trata de un dinero que los ayuntamientos van a poder solicitar y devolver a coste cero para que, en ningún caso, tengan que adelantar dinero propio para estos servicios. Las bases se van a publicar próximamente", ha aseverado. La diputada ha instado al portavoz popular a reclamar a la Junta de Andalucía que también anticipe este dinero.