La Diputación de Sevilla participa en los Premios Andaluces Voces del Sur en reconocimiento a profesionales y entidades

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, en la tercera edición de los Premios Andaluces Voces del Sur. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA/CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado en la gala de entrega de los terceros Premios Andaluces Voces del Sur, organizados por el periódico La Voz del Sur y que ha contado con el patrocinio de la Diputación de Sevilla, a través de la sociedad instrumental.

Estos galardones reconocen la trayectoria y la contribución de personas, empresas y entidades que destacan por su labor en distintos ámbitos, como la cultura, el turismo, el emprendimiento, la investigación o la solidaridad, y que contribuyen al desarrollo y la proyección de Andalucía, según ha informado la institución provincial a través de una nota.

La gala ha reunido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a representantes institucionales, empresariales y de la sociedad civil andaluza, en una cita que ha puesto en valor "el talento, el compromiso y las iniciativas que contribuyen al progreso de la comunidad".

Durante la ceremonia, Rodríguez Hans ha hecho entrega del Premio 'Turismo' al comunicador y emprendedor lebrijano, reportero del programa Andaluces por el Mundo y propietario del restaurante La Manuela, en Chipiona, Manuel Martínez, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su vinculación con la promoción turística y gastronómica de Andalucía.

En el ámbito empresarial, también han sido reconocidos Salvador Ruiz, de Ferretería Xerez, con el Premio Trayectoria; el director general de División de Seguridad Privada, Alonso J. Torralva, con el Premio Emprendimiento; y el primer director del Hotel Novo Sancti Petri, Pepe Ruiz, con el Premio Promoción.

Por su parte, el Premio Cultura ha recaído en la Fundación Caballero Bonald; el Premio Investigación ha sido para el Proyecto HERA, del Imibic de Córdoba; el Premio Sostenibilidad, para Chiclana Natural; y el Premio Social, para la Fundación López Mariscal.

En este sentido, Rodríguez Hans ha subrayado que "Andalucía también es el talento de quien levanta cada mañana la persiana de su negocio, de quien decide emprender, de quien dedica años a investigar o de quien trabaja por los demás".

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur ha valorado el papel de los medios de comunicación y de La Voz del Sur por dar a conocer estas trayectorias, precisando que "hay muchas buenas noticias en nuestros pueblos que también merecen ocupar titulares".