Diputación de Sevilla participa en una reunión técnica para mejorar la respuesta frente a inundaciones en El Palmar

Reunión de coordinación en la Subdelegación del Gobierno para prevenir el riesgo de inundaciones - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha participado, por delegación del presidente de la institución provincial, Javier Fernández, en la reunión convocada por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para analizar y poner en común las propuestas planteadas por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en el municipio.

Durante el encuentro, las distintas administraciones implicadas han abordado posibles actuaciones y mecanismos de coordinación que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvias intensas, así como avanzar en medidas preventivas que contribuyan a minimizar los daños asociados a este tipo de fenómenos meteorológicos, informa la Diputación en una nota de prensa.

Al respecto, la localidad de El Palmar de Troya fue uno de los municipios más afectados por el tren de borrascas que atravesó la provincia durante los meses de enero y febrero. Tras aquellos episodios, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el diputado Gonzalo Domínguez se desplazaron hasta la localidad para conocer de primera mano la situación y recorrer junto a responsables municipales las zonas que resultaron inundadas.

Como resultado de aquella visita, se constató la necesidad de reforzar la colaboración entre las distintas administraciones con competencias en la materia, entre ellas el Gobierno de España, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Ayuntamiento, con el fin de planificar actuaciones que permitan afrontar en mejores condiciones futuros episodios de lluvias torrenciales.

En este contexto, Gonzalo Domínguez ha reiterado el compromiso de la Diputación con el municipio y ha puesto a disposición del Consistorio, representado en la reunión por su alcalde, Juan Carlos González, los recursos y asistencias técnicas de su Área para el desarrollo de las iniciativas que resulten necesarias.

Asimismo, el diputado ha recordado las distintas líneas de subvenciones impulsadas por la Diputación destinadas tanto a la prevención del riesgo de inundaciones como a la reparación de los daños ocasionados por estos fenómenos, reafirmando la voluntad de la institución provincial de seguir colaborando con los municipios para reforzar su resiliencia frente a las emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.