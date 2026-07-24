Diputación de Sevilla pone a la venta desde este lunes las entradas para su Festival del Patio + Metrópolis

Foto de familia tras la presentación del Festival Patio + Metrópolis, en imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio + Metrópolis pone en marcha la venta escalonada de entradas para su tercera edición, que se celebrará entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre en el Patio de la Diputación de Sevilla y en cinco municipios del área metropolitana. Las localidades podrán adquirirse a través de la web oficial del festival --'www.festivaldelpatio.es'-- y a través de la plataforma de venta 'www.entradas.com' a partir del próximo lunes,l 27 de julio, a las 10,00 horas.

En la que es ya su tercera edición, la Diputación mantiene intacta su apuesta por una "programación cultural accesible con precios populares": las entradas para los conciertos del Patio tendrán un precio único de diez euros, mientras las del ciclo 'Metrópolis' costarán 5 euros. En cuanto al cartel de 2026, reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional, "con una programación que vuelve a tender puentes entre estilos, generaciones y públicos", destaca en una nota de prensa.

Pop, rock, indie, canción de autor, flamenco contemporáneo, músicas de raíz, electrónica o nuevas sonoridades convivirán en una programación concebida para acercar la música en directo a públicos diversos y expandir la actividad cultural más allá de la capital. En este sentido, el próximo lunes se pondrán a la venta las entradas para las cuatro fechas del Patio, uno de los escenarios más singulares del festival: Tanxugueiras (miércoles 16 de septiembre), Morgan (jueves 17), Los Planetas (viernes 18) y Ginebras (sábado 19).

El martes 28 será el turno de hacerse con una de las localidades previstas para las actuaciones de Abraham Mateo (La Rinconada, 11 de septiembre) y Café Quijano (Utrera, 12 de septiembre). El miércoles 29 saldrán a la venta las de Pablo López (Alcalá de Guadaíra, 25 de septiembre) y Luz Casal (Dos Hermanas, 26 de septiembre); mientras que el jueves 30 podrán adquirirse las entradas para el concierto de La Plazuela, que cerrará el festival el 3 de octubre en Mairena del Aljarafe.

Durante cuatro noches consecutivas, el Patio albergará algunas de las propuestas más relevantes del panorama nacional en un entorno único, "cuya seña de identidad reside en la cercanía entre artistas y público". La programación arrancará el 16 de septiembre con Tanxugueiras, el trío gallego formado por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro que, en apenas una década, ha revolucionado la música tradicional llevando su folclore a nuevos territorios sonoros.

Sevilla será una de las paradas de la gira de presentación de 'O Cuarto', el álbum más íntimo y personal de su carrera, con el que celebran diez años de trayectoria reivindicando la vigencia del patrimonio musical de su tierra natal.

Tomará el relevo Morgan, el 17 de septiembre. La formación liderada por Nina de Juan ha construido una sólida trayectoria gracias a un sonido que transita con naturalidad entre el rock, el soul y el folk y a unos directos de enorme personalidad. En el Festival del Patio presentarán 'Hotel Morgan', un disco que supone una nueva etapa creativa y que confirma la madurez artística alcanzada tras más de una década sobre los escenarios.

Un día más tarde será el turno de Los Planetas, uno de los grupos más influyentes de la música española de las últimas tres décadas. Referentes indiscutibles del rock alternativo y autores de algunos de los discos fundamentales del indie nacional, los granadinos aterrizarán en Sevilla con su directo en formato 'Esencial', una experiencia que convierte cada concierto en "un intenso viaje emocional donde conviven la psicodelia, la tradición y la libertad creativa. Una experiencia de proximidad, lucidez y verdad artística".

La programación del Patio concluirá el 19 de septiembre con Ginebras, Premio Ondas Nacional de Música al Fenómeno Musical del Año 2024 y "una de las bandas imprescindibles del nuevo pop español". El cuarteto presentará Donde nada es para tanto, su tercer álbum de estudio, un trabajo que refleja su evolución musical sin perder la frescura, la autenticidad y el humor que lo señalan como uno de los fenómenos más destacados de la escena de nuestro país de los últimos años.

METRÓPOLIS: LA MÚSICA VIAJA POR LA PROVINCIA

La extensión Metrópolis volverá a llevar una programación de calidad a diferentes municipios del área metropolitana, reforzando una de las principales vocaciones del proyecto: acercar grandes conciertos a nuevos públicos y hacer de la música en directo un punto de encuentro.

El ciclo comenzará el 11 de septiembre en el recinto municipal El Abrazo de La Rinconada con Abraham Mateo, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional de su generación. El cantante gaditano llegará con un repertorio que refleja una carrera marcada por la versatilidad, transitando con naturalidad entre el pop, el R&B y los sonidos urbanos.

Al día siguiente, el 12 de septiembre, la Plaza de Toros de Utrera recibirá a Café Quijano, que presentará Miami 1990, un trabajo que recupera la esencia sonora que convirtió al trío leonés en uno de los grandes referentes del pop español. Sobre el escenario, sus nuevas canciones convivirán con los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones y con un directo que continúa siendo una de sus principales señas de identidad.

El 25 de septiembre, la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra acogerá a Pablo López, que llega con su nuevo tour 'El Niño del Espacio en Concierto'. Una propuesta concebida como un viaje profundamente emocional donde el piano, la interpretación y una cuidada puesta en escena sirven de hilo conductor para recorrer tanto los grandes éxitos del artista malagueño como las nuevas composiciones de su esperado próximo trabajo.

La programación continuará el 26 de septiembre en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas con Luz Casal, "una de las voces imprescindibles de la música española". La cantante gallega presentará 'Me voy a permitir', un espectáculo que establece un diálogo entre pasado y presente, reuniendo las nuevas canciones de su último trabajo con algunos de los temas más emblemáticos de una trayectoria artística marcada por la libertad creativa y una extraordinaria capacidad interpretativa.

El cierre de Metrópolis llegará el 3 de octubre al Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe con La Plazuela. El dúo granadino formado por Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín se ha convertido en "una de las propuestas más originales del panorama nacional gracias a una fórmula que fusiona flamenco, electrónica, nu funk y músicas de raíz desde una mirada plenamente contemporánea". En Sevilla presentarán su segundo y esperado disco, 'Lugar no0 (DLY)', culminando una gira que ha consolidado definitivamente al grupo "como uno de los grandes referentes de la nueva escena andaluza".