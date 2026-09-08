Diputación de Sevilla presenta en Villamanrique las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Doñana

El vicepresidente de Inpro y el alcalde de Villamanrique, junto a una técnico de la sociedad y una concejala, en relación con el PSTD de Doñana - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Inpro, Antonio Jesús Muñoz, ha visitado Villamanrique de la Condesa, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, Francisco Javier Domínguez, para presentar y analizar las actuaciones desarrolladas en el municipio en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Doñana.

Villamanrique de la Condesa es uno de los cinco municipios incluidos en la iniciativa, junto a Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas y La Puebla del Río. Durante la visita se han dado a conocer las herramientas y contenidos desarrollados específicamente para la localidad, así como la información generada a partir de las distintas fuentes de datos incorporadas a la estrategia de turismo inteligente, informa la Diputación en una nota de prensa.

El proyecto contempla la recopilación, integración y análisis de información procedente de distintas fuentes, con el propósito de transformar los datos en información útil para la gestión turística. Para ello, incorpora visualizaciones gráficas, herramientas basadas en inteligencia artificial y cuadros de mando que permiten consultar de forma centralizada todos los datos.

Parte de esta información se ha podido visualizar durante la visita, para comprobar cómo facilitan un conocimiento más preciso y ayudan a la toma de decisiones. La iniciativa ha incluido la instalación de una red de sensores inteligentes en distintos puntos, destinada a obtener datos objetivos y continuos sobre la afluencia y los movimientos de visitantes en el territorio, lo que permite analizar patrones, identificar rutas y conocer los espacios y enclaves con mayor o menor afluencia.

A ello se suma el análisis de la reputación online, mediante la monitorización de perfiles, menciones, comentarios y hashtags. En el caso concreto de Villamanrique, se han desarrollado además contenidos digitales específicos para la promoción de su patrimonio, integrados en la web y la aplicación Patrici@ - Patrimonio de la Provincia de Sevilla.

Entre ellos se encuentran los audiovisuales 'Patrimonio Natural de Villamanrique de la Condesa' y 'Patrimonio Histórico Artístico de Villamanrique de la Condesa'.

Durante la visita, el vicepresidente de Inpro ha señalado que "desde INPRO queremos contribuir a que Villamanrique avance hacia un modelo turístico más inteligente, sostenible y adaptado a las necesidades reales del municipio. Este proyecto permitirá disponer de información útil y actualizada para conocer mejor el destino y facilitar una toma de decisiones basada en datos, aprovechando además las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial".

El alcalde de Villamanrique de la Condesa, Francisco Javier Domínguez, ha destacado la utilidad de la herramienta presentada por Inpro, y ha señalado que "nos va a permitir conocer, a partir de datos reales, quiénes son los turistas que visitan Villamanrique, qué buscan y cuál es su percepción del municipio. "Supone una oportunidad para poner en valor y dar a conocer nuestro patrimonio cultural y nuestros espacios naturales a través de contenidos digitales, llegando a nuevos visitantes y mostrando todo el potencial turístico de Villamanrique".

El proyecto, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europa-Next Generatio EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de la Estrategia de Sostenibilidad turística en Destinos del Gobierno de España, contempla también una consultoría para la implantación de un sistema integral de gestión y seguimiento de Destino Turístico Inteligente (DTI), alineado con las normas UNE 178501 y UNE 178502.