Diputación de Sevilla publica la convocatoria de subvenciones para atención social e igualdad en municipios menores

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández, preside una reunión para abordar la convocatoria de subvenciones. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha publicado las convocatorias de varias líneas de subvenciones dirigidas a proyectos de atención social e igualdad en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Estas líneas de financiación, que alcanzan un importe total de 1,7 millones de euros, están destinadas a proyectos de atención social de colectivos vulnerables, a soledad no deseada, a la integración social de personas con discapacidad, y a la participación en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres; en el año 2026, informa en un comunicado.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2026, aprobado en sesión plenaria el pasado 29 de enero. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 28 de abril, los municipios disponen ahora de 15 días hábiles para tramitar sus solicitudes en varias líneas de actuación.

En cuanto al Programa para la Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres, atención a la diversidad y contra la violencia de genero (Línea 4), está dotada con 410.000 euros y destinada a financiar acciones en las áreas de intervención: prevención de la violencia de género, promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y sensibilización y formación contra la discriminación a la población LGTBI.

En lo que al Programa de Inclusión Social de Territorios o Colectivos en Riesgo se refiere, destinado a entidades locales de la provincia menores de 20.000 habitantes (Línea 5), contempla 402.000 euros para la puesta en marcha de proyectos y actividades encaminadas a la promoción integral de determinados territorios y colectivos con necesidades de inclusión social, así como a la prevención y eliminación de las causas que conducen a su exclusión.

La Promoción del desarrollo personal y la integración social de personas con discapacidad intelectual en entidades locales de la provincia de Sevilla menores de 20.000 habitantes (Línea 6) tiene 350.000 euros para gastos de transporte y manutención de las personas participantes en el programa, propuestas por los Servicios Sociales Comunitarios de las entidades locales beneficiarias. La cuantía se establece en 250 euros/mes, que deberán ser abonados mensualmente a cada participante por la entidad local beneficiaria, con un máximo de doce meses.

Por otro lado, la Promoción de la Autonomía Personal y Envejecimiento Activo en Entidades Locales de la provincia de Sevilla menores de 20.000 habitantes (Línea 7) prevé 504.000 euros para fomentar actuaciones municipales mediante el desarrollo de tres ejes específicos: promoción del envejecimiento activo y estilos de vida saludables, formación y apoyo a las personas cuidadoras informales; y proyectos de Atención a mayores contra la soledad no deseada.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS PARA EL TERCER SECTOR

Junto a estas líneas dirigidas a la administración local, la Diputación de Sevilla publicará en breve la línea destinada a Entidades Sociales sin ánimo de lucro de ámbito supramunicipal.

Esta convocatoria ontará con una dotación superior a los 2 millones de euros y tendrá como objetivo cofinanciar programas específicos de atención social en colaboración con el Tercer Sector de la provincia.