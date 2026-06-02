Diputación de Sevilla publica los listados provisionales de sus residencias de estudiantes para el próximo curso

Archivo - Una de las residencias de la Diputación de Sevilla - FERNANDO ALDA - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha publicado para conocimiento de todas las personas interesadas, los listados provisionales de admitidos, excluidos y requeridos para subsanación sobre el conjunto de solicitudes para las residencias de estudiantes de sus complejos educativos, Pino Montano y Blanco White, para el curso 2026/2027, de acuerdo con la decisión al respecto adoptada en el seno de la Comisión de Admisión, promovida para estos cometidos por el Área de Cultura y Ciudadanía.

Se trata de los listados provisionales del alumnado admitido, con indicación de puntuación y centro solicitado; de alumnado excluido por no cumplir con los requisitos de la convocatoria, con indicación de las causas de exclusión, y de solicitudes que deben subsanarse, aportando la documentación pertinente, con indicación de las deficiencias observadas, informa en una nota de prensa.

La consulta de dichos listados se puede realizar en el Tablón-e en la web de la Diputación ('www.dipusevilla.es') Este plazo para alegaciones y subsanaciones está abierto hasta el miércoles 10 de junio. Se trata de un procedimiento que obligatoriamente debe hacerse por vía electrónica (presentación en sede electrónica, mi carpeta ciudadana, mi expediente, incorporar documentación).