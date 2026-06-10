La Diputación de Sevilla reclama en Bruselas un mayor papel de las diputaciones al gestionar fondos europeos

El vicepresidente de la sociedad provincial Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, en Bruselas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la sociedad provincial Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha asistido este miércoles en Bruselas a la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias para la Cohesión, un encuentro celebrado en la sede del Comité Europeo de las Regiones que ha reunido a responsables políticos y representantes institucionales de distintos países europeos para debatir sobre el futuro de la Política de Cohesión de la Unión Europea y el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, la cita se ha celebrado en aras de trasladar a las instituciones europeas "la necesidad de que las autoridades locales intermedias, como las diputaciones provinciales, participen de forma estructurada en el diseño, la programación y la gestión de las políticas e instrumentos financieros europeos que inciden directamente en el desarrollo de los territorios".

Durante la jornada, los participantes analizaron el papel que desempeñan estas administraciones intermedias o de nivel NUTS 3 en la identificación de necesidades territoriales, la gestión de proyectos financiados por la Unión Europea y la ejecución de inversiones capaces de generar un impacto directo en la ciudadanía.

El vicepresidente de Prodetur ha subrayado que "una política de cohesión verdaderamente eficaz debe construirse desde la colaboración entre todos los niveles de gobierno. Las decisiones que afectan al desarrollo local no pueden adoptarse de espaldas a quienes trabajamos diariamente sobre el terreno y acompañamos a los municipios en sus procesos de transformación".

Los participantes respaldaron, según ha detallado la institución provincial, una propuesta de enmienda al futuro reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) que persigue reforzar el reconocimiento del nivel territorial Nuts 3 y consolidar la participación de las autoridades locales intermedias en la gobernanza de los programas europeos.

La jornada concluyó con la adopción de la denominada Declaración de Belliard, un documento político conjunto en el que las autoridades participantes reclaman, según la institución provincial, el reconocimiento pleno de las autoridades locales intermedias como actores esenciales de la futura Política de Cohesión, tanto en la ejecución como en la definición estratégica de las inversiones europeas.