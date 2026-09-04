Diputación de Sevilla refuerza su estrategia para prevenir y erradicar violencias machistas en la provincia

La diputada provincial del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, durante una sesión plenaria - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla refuerza su estrategia integral para prevenir y erradicar las violencias machistas en la provincia, con un conjunto de actuaciones que se desarrollan durante todo el año y que combinan prevención, atención especializada, formación, sensibilización y coordinación con los ayuntamientos. En lo que va de año 2026, en Andalucía se contabiliza una decena de mujeres asesinadas por violencia de género.

Según el informe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, con datos del Sistema VioGén, desde la creación de esta herramienta en 2007, Andalucía ha contabilizado 201.733 casos del los 879.067 registrados a nivel nacional. Estos datos globales vuelven a situar a Andalucía a la cabeza de la violencia machista, representando casi una cuarta parte (22,9%) del total, destaca el organismo provincial en una nota de prensa.

En este sentido, la Diputación, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad refuerza su acción para prevenir este tipo de violencia de género con diferentes actuaciones coordinadas con los municipios de la provincia.

Entre estas medidas se encuentran los 30 Puntos Violetas que la corporación pone a disposición de los municipios menores de 20.000 habitantes, especialmente durante ferias, fiestas, verbenas y otros eventos multitudinarios. Se trata de espacios visibles, accesibles y fácilmente identificables que acercan a la ciudadanía información, orientación y recursos para prevenir y actuar ante las diferentes formas de violencia machista, con especial atención a las agresiones sexuales.

Los Puntos Violetas ofrecen información sobre cómo prevenir una agresión, qué hacer ante una situación de violencia, cómo actuar si se presencia o se tiene conocimiento de una agresión y cuáles son los recursos y servicios disponibles para recibir ayuda y asesoramiento.

Además, cuentan con materiales específicos de sensibilización sobre las diferentes formas de violencia machista, el consentimiento y la prevención de las agresiones sexuales. La demanda de este recurso ha sido especialmente elevada durante el periodo estival. El 90% de las solicitudes recibidas este año se han concentrado en los meses de verano, coincidiendo con la celebración de las ferias y fiestas locales.

Este dato pone de manifiesto la importancia de llevar la prevención de las violencias machistas a los espacios de ocio y celebración y de acercar los recursos a la ciudadanía.

Entre los municipios que ya han solicitado los Puntos Violetas se encuentran; El Coronil, Peñaflor, Aguadulce, La Roda de Andalucía, Villanueva del Ariscal, Olivares, Pedrera, Fuentes de Andalucía, Gelves, Almensilla y La Lantejuela, entre otros.

ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS VÍCTIMAS

La estrategia de la Diputación va más allá de la prevención en los espacios públicos y festivos y contempla también recursos específicos para atender a las mujeres víctimas de violencias machistas. En este ámbito, el Servicio de Igualdad del Área de Cohesión Social e Igualdad desarrolla el Servicio de Atención Psicológica Individualizada y Directa a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia Machista en municipios menores de 20.000 habitantes, que ofrece atención psicológica especializada, presencial e individualizada, desde un enfoque de género y una perspectiva feminista e interdisciplinar.

El servicio atiende a mujeres que sufren o han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas, así como a víctimas de violencia sexual y ciberviolencia de género. También ofrece atención a menores de al menos 16 años que se encuentren en estas circunstancias.

Durante 2025 fueron atendidas más de 500 mujeres, lo que evidencia la necesidad de mantener y reforzar recursos especializados y cercanos que permitan ofrecer una respuesta adecuada a las víctimas en los municipios de la provincia.

FORMACIÓN Y APOYO

La prevención requiere también contar con profesionales preparados para detectar y abordar las distintas manifestaciones de las violencias machistas. Por ello, la Diputación desarrolla acciones de formación especializada dirigidas a profesionales que intervienen con víctimas, abordando cuestiones como el marco normativo vigente, la actualización de conocimientos, la detección y prevención de las violencias y sus diferentes manifestaciones.

Asimismo, el Servicio de Igualdad impulsa convocatorias de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención y formación en materia de violencias machistas, favoreciendo que estas políticas se extiendan al conjunto del territorio provincial.

La Diputación también trabaja en la elaboración de materiales didácticos y de sensibilización, como juegos, cuentos y cómics, destinados a acercar la prevención de las violencias machistas a la ciudadanía y, especialmente, a trabajar desde edades tempranas valores de igualdad, respeto y relaciones libres de violencia.

La respuesta provincial se completa con la colaboración y coordinación con el servicio Atenpro, contribuyendo a garantizar una atención integral y especializada a las mujeres víctimas y reforzando los mecanismos de protección y acompañamiento.

Además, el Servicio de Igualdad desarrolla campañas de sensibilización vinculadas a efemérides como el día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de Mujeres, niñas y niños, el 25 de noviembre, así como otras acciones de comunicación en redes sociales, con el objetivo de mantener durante todo el año la atención social sobre las violencias machistas y promover una ciudadanía activa frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Con este conjunto de actuaciones, la Diputación de Sevilla consolida una respuesta provincial integral frente a las violencias machistas, que combina la prevención, la atención especializada, la formación, la sensibilización y la coordinación institucional, acercando los recursos a los municipios y trabajando para avanzar hacia una provincia con espacios más seguros y libres de violencia contra las mujeres.