La Diputación de Sevilla registra el aumento del 30% de conflictos entre consumidores y empresas en el año 2025

Imagen de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla, órgano dependiente de la Diputación de Sevilla, ha registrado un total de 619 solicitudes de arbitraje entre consumidores y empresas, además de haber recibido 147 laudos dictados en la actividad durante 2025, lo que supone un incremento cercano al 30 por ciento respecto al 2024.

Según ha detallado la corporación provincial en una nota de prensa, se han registrado un total de 578 solicitudes de mediación en el conflicto entre personas consumidoras y empresas tramitadas a lo largo del ejercicio y han procedido de organismos públicos, con 421 solicitudes; seguidas de las presentadas por personas consumidoras y usuarias, con 132 solicitudes; y por asociaciones de consumidores con 25 solicitudes, entre otras.

Este órgano mediador gestiona en la provincia el Sistema Arbitral de Consumo, una vía extrajudicial para resolver conflictos entre consumidores y empresas, en colaboración con Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), asociaciones de consumidores y empresarios.

En esta línea, han indicado que el arbitraje de consumo es un procedimiento "voluntario, gratuito y vinculante" que permite resolver "controversias" sin necesidad de acudir a los tribunales, basado en la intervención de un órgano arbitral que dicta un laudo de obligado cumplimiento para ambas partes.

De esta manera, el procedimiento se inicia a instancia de la persona consumidora o usuaria y se traslada a la empresa para que pueda aceptar el arbitraje o presentar alegaciones. Antes de la resolución, hay una fase de mediación previa orientada a facilitar un acuerdo, aunque si no es alcanzado el conflicto se somete a la decisión de un árbitro único o de un colegio arbitral.

Durante 2025 se han dictado 147 laudos, de los que 112 han sido resueltos por unanimidad y 33 por acuerdo entre ambas partes. En cuanto a las resoluciones, 53 fueron estimatorias totales, 22 parciales, 24 desestimatorias y el resto por conciliatorio.

El sistema ha incluido también la mediación como fase previa al arbitraje, con 14 procedimientos de mediación realizados en 2025 de los que 9 llegaron a celebrarse y más de la mitad han concluido con acuerdo entre las partes.

En contexto, la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla está adscrita al Área de Cultura y Ciudadanía, que dirige el diputado Casimiro Fernández, con Carolina Morales como directora general. El órgano tiene su sede en la Casa de la Provincia y está presidido por Lourdes Romero, subdirectora de Empleado Público de la Diputación, con Juan Ángel Giménez como secretario.

Además, en octubre de 2025 se renovó el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Junta de Andalucía, adaptándose a los nuevos requisitos establecidos por la normativa europea.