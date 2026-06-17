La Diputación de Sevilla reivindica la hostelería como "parte esencial" de la experiencia turística de la provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante la gala de Hostelería Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha puesto en valor el papel que desempeña la hostelería en la proyección turística de la provincia y en la construcción de la identidad del territorio durante la Gala de la Hostelería de Sevilla 2026, organizada por la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, una cita que ha reunido en el Acuario de la capital a representantes empresariales e institucionales para reconocer la trayectoria, la excelencia, la innovación y la contribución de profesionales y establecimientos del sector.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, el presidente ha destacado la capacidad del sector para combinar tradición e innovación, que provoca que la provincia "acoja el 21 por ciento de la afluencia turística que recibe Andalucía". "La hostelería es la puerta de entrada a esa vivencia profunda que convierte cada visita en un recuerdo".

En este sentido, Fernández ha afirmado que el sector constituye "uno de los principales activos turísticos y económicos de la provincia", al formar parte esencial de la experiencia que encuentran quienes visitan el destino. "En nuestros establecimientos hosteleros, en los que la vocación es fundamental, la emoción se convierte en valor", a la vez que ha asegurado que "la hostelería sostiene una parte muy importante de la experiencia del viajero" y contribuye a que Sevilla siga siendo "uno de los grandes destinos turísticos de Andalucía".

Asimismo, ha incidido en la relevancia de los bares en los pequeños municipios "en los que estos establecimientos no son solo negocios, sino que son centros cívicos y culturales, donde la gente del pueblo convive".

Por otro lado, en el transcurso de la gala, Javier Fernández ha hecho entrega del Premio al Mejor Restaurante de la Provincia, que ha recaído en Los Baltazares, ubicado en el municipio de Dos Hermanas. A su vez, la Asociación de Hosteleros ha reconocido la trayectoria del Bar Las Columnas, el trabajo y la excelencia de Casa Palacios, la tradición representada por Bodeguita Romero, la aportación al sector de CoverManager, la excelencia de Lima Sorda y la innovación y excelencia de María Trifulca.