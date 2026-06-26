Diputación de Sevilla respalda la 'Noche de las telecomunicaciones' como un "importante punto de encuentro" de las TIC

Foto de familia con ocasión de la 'Noche de las telecomunicaciones', importante punto de encuentro de las TIC, en el Pabellón del Futuro. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Inpro, Antonio Jesús Muñoz, y la gerente de la sociedad, Carmen Rodríguez Quirós, han participado en la 'XXIV Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información', organizada por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta.

La cita, celebrada este jueves, se ha consolidado como uno de los "principales puntos de encuentro" del sector TIC andaluz. La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad tecnológica, es uno de los principales colaboradores en el evento, que ha reunido en el Pabellón del Futuro a más de 500 personas, entre profesionales, representantes de empresas, entidades y administraciones públicas vinculadas al ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías, informa en un comunicado.

La jornada tiene como objetivo favorecer la colaboración entre los distintos agentes del ecosistema tecnológico andaluz para impulsar la transformación digital, promover un modelo de desarrollo más innovador en Andalucía y poner en valor el papel que desempeñan los profesionales de la Ingeniería de la Telecomunicación en la modernización de las administraciones y de la sociedad.

Durante el evento se han entregado, además, los Premios Andaluces de Telecomunicaciones 2026. Este año han recaído en Endesa (Excelencia en las TIC); Stratos Global Solutions (Iniciativa Innovadora), que ha entregado el vicepresidente de Inpro; Corazón y Vida (Acción Solidaria) y en Antonio Calderón Pérez, que lidera el despliegue de las Tecnologías Emergentes y Disruptivas (EDT) desde la OTAN, por su trayectoria profesional.

La participación de Inpro en la 'XXIV Noche de las Telecomunicaciones' responde a la apuesta de la Diputación de Sevilla por fortalecer el ecosistema tecnológico sevillano y andaluz. Junto a su labor para la transformación digital de los municipios de la provincia, Inpro impulsa iniciativas dirigidas a favorecer la innovación, la conectividad y la generación de oportunidades para un sector estratégico en el desarrollo económico y social del territorio.

En este sentido, la entidad promueve espacios de encuentro y colaboración entre administraciones, empresas, universidades, colegios profesionales y centros de conocimiento, desde el convencimiento de que la cooperación y la transferencia de conocimiento constituyen herramientas esenciales para acelerar la digitalización, impulsar la competitividad del tejido productivo y anticipar los retos tecnológicos de las administraciones públicas.

Esta visión se traduce en el apoyo continuado a iniciativas como la Noche de las Telecomunicaciones, que fomentan el intercambio de experiencias, la creación de alianzas y el reconocimiento del talento que impulsa la transformación digital en Andalucía.