Diputación de Sevilla se reúne con los ayuntamientos para coordinar la limpieza en los principales caminos del Rocío

Diputación se reúne con ayuntamientos para coordinar la limpieza en los principales caminos del Rocío que discurren por la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha mantenido este miércoles en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) una reunión de coordinación sobre el dispositivo de recogida de residuos y limpieza que la Diputación aporta cada año al Plan Romero.

El operativo se desarrolla en los términos municipales de La Puebla del Río, Aznalcázar, Coria del Río y Villamanrique, donde se concentran el grueso de los caminos, zonas de sesteo y pernocta de las hermandades, en enclaves de alto valor ecológico, informa en una nota de prensa.

Durante la reunión con representantes municipales, se han analizado las novedades de este año de un dispositivo cuyo presupuesto de licitación asciende a los 160.000 euros. Asimismo, se ha informado de que el despliegue se inicia el 11 de mayo --dos semanas antes del Domingo de Pentecostés, el día 24 de mayo-- y se mantendrá hasta el 3 de julio, seis semanas después del fin de semana central de la romería.

Entre las novedades, destaca la mayor apuesta por la recogida selectiva de residuos, especialmente de vidrio, así como el refuerzo de la limpieza manual en el casco urbano de Villamanrique, por donde pasan cerca de 70 hermandades para presentar su simpecado ante la Hermandad de Villamanrique.

El contrato contempla el suministro y colocación de cubas y bidones, el vaciado y la recogida diaria de residuos, su transporte y tratamiento, así como la limpieza de vías y lugares de tránsito y su entorno, todo ello en coordinación con el calendario y los horarios del Plan Romero.

La Diputación asume también la limpieza manual de las calles de Villamanrique por las que discurren las hermandades, coordinada con el servicio municipal de limpieza; y mantiene a personal de limpieza durante el paso de hermandades por el Vado del Quema. Asimismo, coincidiendo con el final del regreso de las hermandades, habrá un dispositivo para la recogida de las bolsas de basura dispersas por caminos y zonas de descanso y de las bolsas de plástico sueltas, para evitar el vuelo de las mismas.

CERCA DE 30 PERSONAS IMPLICADAS

El dispositivo de limpieza estará formado por cerca de 30 personas: 19 operarios de recogida --cuatro centrados en Villamanrique--; tres conductores de vehículos de recogida de residuos; un mecánico, un encargado y un coordinador de los trabajos, además de un responsable de prevención.

A este equipo, se suman un ingeniero técnico de Obras Públicas y dos funcionarios del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación. En cuanto a los recursos técnicos, se distribuirán por caminos y áreas de sesteo y pernocta 85 cubas metálicas (de entre 4 y 7 m3); 30 bidones de 200 litros destinados a zonas de menor concurrencia y de especial particularidad.

El operativo contará además con dos camiones recolectores para retirada de residuos de las cubas de trasferencias; dos vehículos todoterreno para transporte de personal y utillaje, adecuados tanto para circular por un terreno de tierra y campo; y vehículos y materiales adecuados para la señalización de las tareas de limpieza y recogida de residuos en las carreteras y caminos asfaltados.

Para aumentar la recogida separada de vidrio se incrementan los contenedores tipo iglú con un total de 20 unidades distribuidas por las zonas de mayor concurrencia. Asimismo, se pondrá en marcha una campaña de reparto de bolsas específicas entre peregrinos y hermandades, identificadas para este tipo de residuos y para que las depositen en los contenedores verdes.

En caso de que no haya uno cercano, esta identificación permitirá su recogida diferenciada por parte de los operarios, facilitando el reciclaje. A la iniciativa se le dará también difusión a través redes sociales y de distribuirá un folleto sobre cómo colaborar en el reciclado del vidrio.

El contrato incluye el suministro de bolsas de plástico para bidones, adaptadas a las diferentes capacidades y para la recogida manual, además del material de limpieza viaria para el casco urbano, como carros, recogedores o escobas.

LA IMPORTANCIA DE LA IMPLICACIÓN DE TODOS

Tras la reunión de coordinación, el diputado Gonzalo Domínguez ha recordado la importancia de la implicación de todos "para garantizar que todos los caminos de la provincia de Sevilla se mantengan en condiciones óptimas de limpieza y salubridad".

"Nos hemos reunido con los ayuntamientos implicados y ahora queremos apelar a la colaboración ciudadana. Es fundamental que todos contribuyamos, no solo evitando dejar residuos en los caminos, sino también utilizando los contenedores de vidrio", ha subrayado.

Domínguez también ha recordado el esfuerzo que hace la Diputación con este plan, que cuando se inició contaba con una dotación presupuestaria de 40.000 euros, cuando el nuevo contrato superará los 150.000 euros.