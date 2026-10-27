Diputación de Sevilla reúne a cerca de una treintena de empresas tecnológicas y once startups en InproInnova

Archivo - Un robot da la bienvenida a los visitantes de InproInnova 2025. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Inpro, ultima los preparativos de la XIII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, InproInnova 2026, que se celebrará el 18 de noviembre en el Pabellón de la Navegación de Sevilla bajo el lema 'Sevilla, territorio inteligente', y donde acudirán una treintena de empresas tecnológicas y once startups.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la edición pondrá el foco en la IA y sus aplicaciones en la gestión pública, las plataformas de inteligencia turística y la transformación digital de los municipios. La ciberseguridad, la gobernanza del dato y la automatización completarán una agenda centrada en las soluciones tecnológicas que pueden mejorar los servicios a la ciudadanía.

En este contexto, el programa y la información sobre las actividades pueden consultarse en la web de InproInnova, donde ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a jornadas y talleres que la cita se ha consolidado como un espacio de referencia para que empresas, profesionales, investigadores y estudiantes conozcan aplicaciones, compartan experiencias y conecten.

Asimismo, la relación de participantes confirmados rondará la treintena de empresas que trabajan en ámbitos como las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales, la ciberseguridad, los servicios en la nube, el desarrollo de software, la inteligencia artificial y la consultoría tecnológica.

Entre ellas, figuran Avatel Telecom, Axion, Canon, Cenit, Cibernos, Comvive, Fortinet, Gagoh, Geoactio, GPIC, IAAS365, Iertec Smart Technologies, Innovasur, Mainjobs, MB3 Gestión y Asesoramiento Técnico 2002, Metadev, Optimizadata, Orange, Plexus, Sebka, Sermicro, Softcom, Soltel, Stratos Global Solutions, Teknei, Teknoservice, Telefónica y Vodafone.

La variedad de perfiles permitirá conocer propuestas relacionadas con la conectividad, la modernización de procesos, la protección de sistemas y el aprovechamiento de los datos, entre otras áreas, además de que la presencia conjunta de empresas y representantes de las administraciones públicas abre un espacio para compartir experiencias, presentar soluciones y establecer contactos en torno a necesidades concretas de los servicios públicos.

ZONA STARTUP PARA CONECTAR

La Zona Startup volverá a formar parte de InproInnova por segundo año consecutivo, en el que participarán Acciparte, Cenit Agenda 2030, Dron Gold Services, Eacae Energía, Educa360, Iopark, Laseron, Makensia, Normatia, Street Inspect y Turbosuite con propuestas alrededor de ámbitos como la formación inmersiva, la automatización, la tecnología industrial, la gestión de incidencias y la optimización de servicios y espacios.

Este espacio les permitirá presentar sus iniciativas ante profesionales, empresas y representantes públicos, y favorecer el contacto con posibles colaboradores.

Entre los participantes figuran dos empresas reconocidas en los Premios Inpro 2025: Mainjobs, que obtuvo el galardón en la categoría Empresa E-government por una propuesta de inteligencia artificial aplicada a la relación entre la Administración y la ciudadanía, y Makensia, premiada como Startup Tech y que desarrolla soluciones de inteligencia artificial y ciberseguridad.

La feria contará también con la participación de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), OnTech Innovation, la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide y la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PROTAGONISTA DEL DEBATE TECNOLÓGICO

En lo que respecta a la agenda, en el Salón Plenario se abordarán algunos de los principales desafíos de la inteligencia artificial: la estrategia europea, la transferencia de conocimiento universitario al tejido productivo, la soberanía tecnológica y su implantación en las administraciones públicas.

La programación ha incluido las sesiones 'La carrera global de la Inteligencia Artificial ¿Cuál es la estrategia de Europa?'; 'IA, investigación, innovación y transferencia ¿Cómo puede la Universidad convertir sus investigaciones en soluciones reales para las empresas y las administraciones públicas?'; e 'IA Soberana en las Administraciones Públicas: de la estrategia a la realidad'.

De igual manera, se debatirá sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la industria y la eficiencia operativa, las soluciones de IA desarrolladas desde Sevilla y las tecnologías duales.

Estas sesiones permitirán compartir perspectivas sobre el uso responsable de la IA, la seguridad, el control público de los sistemas y las posibilidades de trasladar la investigación y la innovación a proyectos concretos.

Por último, la programación incluirá talleres para estudiantes de enseñanzas tecnológicas de la provincia, bajo el lema 'Explorando el Futuro Digital: IA, ética y responsabilidad para Jóvenes Talentos', con prácticas de inteligencia artificial y ciberseguridad.