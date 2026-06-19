La Diputación de Sevilla sitúa la vivienda como un problema de primera magnitud y defiende el proyecto de Quarto

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, participa en una nueva edición de los 'Encuentros SER'. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido este viernes, que el proyecto de Barrio de Quarto es "el plan urbanístico más social" de los que hay sobre la mesa para la ciudad de Sevilla, al contemplar hasta un 60 por ciento de vivienda protegida, misma vez que ha esgrimido que la vivienda se ha convertido en "un problema de primera magnitud, también en Sevilla y hay que buscar soluciones".

Durante su participación en los 'Encuentros SER' de Radio de Sevilla, ha remarcado que "entre el 30 y el 40 por ciento" de la población está "fuera del mercado", en una situación que "afecta sobre todo a personas jóvenes y familias vulnerables" y "a las que las administraciones públicas deben dar soluciones".

Sobre el proyecto de Quarto, ha reconocido que ha avanzado menos de lo que esperaba, ha incidido en que "debería ser una prioridad para el Ayuntamiento hispalense", si bien ha garantizado que sigue adelante, ya que "todo está recogido en el PGOU y en tramitación ante la Junta y el Consistorio".

DESPOBLACIÓN

Durante el encuentro, también se ha abordado el reto demográfico. "En Sevilla no hay ningún pueblo con riesgo de desaparición por despoblación gracias a las políticas públicas que han permitido que la gente pueda vivir con calidad en cualquier rincón de la provincia", ha señalado Javier Fernández.

El presidente ha destacado que la provincia alcanza una conectividad cercana al 98 por ciento, aunque puedan existir zonas de sombra, y ha advertido de que la falta de infraestructuras y servicios es uno de los principales factores de pérdida de población en el medio rural.

Asimismo, ha identificado la Sierra Morena sevillana como la zona que requiere una atención especial y ha defendido la necesidad de aplicar políticas de discriminación positiva para garantizar la igualdad de oportunidades.

ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

El presidente de la Diputación se ha referido también a la comarca de Sierra Morena al abordar las políticas de agua. Ha recordado que hay un proyecto presupuestado en 75 millones de euros para conectar los municipios de la zona con el embalse del Pintado, de los que 25 millones los va a poner la propia Diputación y 25 el Gobierno de España y que solo faltan por concretar los 25 que corresponderían a la Junta, con el canon de infraestructuras.

El presidente ha reiterado además su voluntad de avanzar hacia una gestión del ciclo integral del agua consorciada en todos los municipios y hacia la unificación de empresas de gestión para un servicio más eficiente y profesionalizado.

"Vamos más lento de lo previsto. Pero el sentido común en las políticas de agua va a terminar abriéndose paso", ha insistido Javier Fernández, quien se ha referido a la progresiva integración de los municipios de la Sierra Sur en el Consorcio de la zona y en la fusión de este con el Plan Écija. A más largo plazo, el objetivo es también fusionar Plan Écija y Huesna, "como una tercera empresa de agua, con carácter más rural", tan potente como Emasesa o Aljarafesa a efectos de gestión, calidad y servicio público.

CARRETERAS

En materia de infraestructuras viarias, Javier Fernández ha recordado que la Diputación tiene en marcha un plan de inversiones por 40 millones de euros para la mejora de la red provincial de carreteras. "De aquí a un par de años o tres, la red de carreteras provinciales que dependen de la institución provincial estará en perfecto estado de revista", ha asegurado.

No obstante, ha insistido en la necesidad de una planificación conjunta entre administraciones, recordando que la provincia dispone de unos 3.500 kilómetros de carreteras, de los que aproximadamente 2.000 kilómetros corresponden a la Junta de Andalucía y 1.500 a la Diputación.

ÁREA METROPOLITANA

Al abordar otras realidades de municipios de la provincia, el presidente ha puesto de relieve la importancia creciente del área metropolitana de Sevilla, que ha definido como "una de las más importantes de España".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de ofrecer seguridad y estabilidad para atraer inversiones empresariales e industriales. "Los empresarios tienen que entender que Sevilla es un buen lugar para invertir y emprender, y eso se consigue dando certezas", ha señalado.

En este contexto, ha recordado la importancia de avanzar en proyectos estratégicos contemplados desde hace años en la planificación territorial de la aglomeración urbana, entre ellos la ampliación de Aerópolis, una demanda compartida por el sector aeronáutico y por el conjunto de los agentes implicados en el desarrollo económico de la provincia.