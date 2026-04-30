Diputación de Sevilla valora los avances en el Consorcio de Bomberos: "Nunca se ha invertido tanto antes"

Archivo - Vehículos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACION DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha defendido este jueves que la seguridad de los bomberos "es una prioridad absoluta" para la Diputación y para los ayuntamientos integrados en el mismo.

Domínguez ha subrayado que el sistema provincial "avanza con planificación, inversión y diálogo permanente". En este sentido, ha destacado que la institución comparte el planteamiento de los bomberos sobre la importancia de la salud y la prevención laboral en un servicio esencial como el de las emergencias, más aún cuando ello redunda en una mayor la seguridad y una mejor atención a la ciudadanía", destaca el organismo provincial en una nota de prensa.

No obstante, el diputado provincial ha rechazado que no se esté actuando o que no existan avances sustanciales para dotar a la provincia de Sevilla de un sistema de bomberos moderno y cohesionado. "Existe una estrategia clara y sostenida en el tiempo", ha señalado. El Consorcio cuenta con un Plan Director aprobado en 2025, con un horizonte de ocho años, que ya se está desarrollando e incluso adelantando en algunos de sus objetivos.

"A ello se suma una inversión muy importante, tanto por volumen como por ordenación, ya que se están abarcando distintos aspectos", ha añadido. Asimismo, hay un marco de negociación abierto, permanente y constante con el colectivo, "en el que se abordan y se atienden todas aquellas reivindicaciones con encaje legal y en los plazos pertinentes".

En este sentido, Domínguez ha recordado que los avances requieren cumplir procedimientos administrativos que garantizan la transparencia y la legalidad, tanto en la contratación de equipamientos como en los procesos de incorporación de personal, sin que se haya dejado de trabajar en ningún momento.

El Consorcio está integrado actualmente a 54 municipios y la Diputación, que lo preside. Cuenta con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros este año, frente a los 23 del inicio del mandato. En ese mismo periodo, se han invertido también más de 18 millones en material móvil, el 51% de lo previsto en el Plan Director en ese aspecto.

"Desde el año pasado, se han destinado más de 6,7 millones a nuevas autoescalas, un autobrazo y vehículos logísticos". Además, cinco nuevos vehículos se incorporarán en unos meses y otros 16 están en proceso de licitación. En equipos, la inversión en el último año roza los 3 millones de euros, con nuevos equipos de excarcelación y material complementario en servicio y se está gestionando la adjudicación de un contrato de suministros de nuevos equipos de protección respiratoria y de rescate y trabajo en altura.

MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

En cuanto a infraestructuras, se ha adjudicado la reforma del Parque Central de Sanlúcar la Mayor recientemente por 1,6 millones, con el alquiler de una nave mientras duran las obras para garantizar la operatividad. Ya se han abonado además el 100% de las subvenciones para los municipios integrados en el Consorcio con parque aún de titularidad municipal, para mejoras, por 1,4 millones de euros, entre otros proyectos en marcha y avanzados.

En materia de personal hay procesos selectivos en marcha para la incorporación de 14 y 34 profesionales, en sendas ofertas públicas de empleo. En tanto que se resuelven, se han incorporado 12 profesionales por acumulación de tareas. La activación de la bolsa de empleo temporal permitirá la incorporación de más de 30 nuevos efectivos en régimen de interinidad.

A estas plazas, se sumarán las 21 previstas una vez que se apruebe la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consorcio, que está en negociación. En este contexto, el diputado ha apelado a la responsabilidad de todas las partes para seguir avanzando. "Se trata de un servicio esencial para la provincia y requiere trabajo conjunto y de una actitud constructiva con un objetivo común: seguir mejorando cada día", ha concluido.