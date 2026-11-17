Encuentro de las diputaciones andaluzas y extremeñas en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha iniciado las actividades paralelas a InproInnova 2026, la XIII Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías, que se celebrará este miércoles en el Pabellón de la Navegación. Como antesala, la Casa de la Provincia ha acogido el XII Encuentro Tecnológico de Diputaciones Andaluzas, organizado por Inpro.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, en esta edición han participado responsables públicos y directores de las áreas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de las ocho diputaciones andaluzas, con la asistencia en calidad de invitadas de las diputaciones extremeñas de Badajoz y Cáceres.

En este contexto, la sesión ha estado presidida por Antonio Muñoz Quirós, vicepresidente de Inpro, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre administraciones provinciales, compartir iniciativas y profundizar en estrategias para aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías en la gestión pública.

De esta manera, se ha propiciado un espacio de colaboración que ha permitido identificar retos comunes, conocer soluciones y avanzar en modelos de trabajo que contribuyan a mejorar la eficiencia de los servicios públicos, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y garantizar una incorporación segura y transparente de las nuevas herramientas tecnológicas.

En esta duodécima edición, los debates se han centrado en los desafíos que plantea la inteligencia artificial para las administraciones públicas, desde tres perspectivas complementarias: las políticas y los marcos normativos que deben orientar su utilización; las estrategias para avanzar hacia una inteligencia artificial soberana en las entidades públicas, con capacidad de decisión y garantías sobre las tecnologías empleadas; y la ciberseguridad aplicada a la IA, como elemento fundamental para proteger los sistemas, la información y los servicios públicos.

Estos tres ámbitos han permitido abordar la incorporación de la inteligencia artificial desde una visión integral, que combina las oportunidades de innovación y mejora de la gestión con la necesidad de establecer criterios de gobernanza, seguridad y responsabilidad en su aplicación.

En este sentido, Antonio Muñoz Quirós, ha destacado que "las administraciones públicas compartimos muchos de los retos que plantea la transformación tecnológica y tenemos mucho que aprender unas de otras". "La inteligencia artificial abre importantes oportunidades para mejorar la gestión, agilizar procedimientos y prestar mejores servicios a la ciudadanía, pero su incorporación también exige planificación, garantías y seguridad", ha añadido.

"Encuentros como este nos permiten compartir experiencias, conocer cómo estamos afrontando estos desafíos y avanzar en soluciones que puedan ser útiles para el conjunto de nuestros territorios", ha abundado Muñoz.

INPROINNOVA 2026

InproInnova 2026 abrirá sus puertas este miércoles, 18 de noviembre, a partir de las 9,30 horas, en el Pabellón de la Navegación.

La XIII Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías de la Diputación de Sevilla reunirá a cerca de una treintena de empresas tecnológicas, once startups, los principales organismos públicos vinculados al desarrollo tecnológico, con un programa centrado en las aplicaciones de la inteligencia artificial, el turismo inteligente y la transformación digital de los municipios.

Asimismo, la agenda completa de actividades y la relación de participantes pueden consultarse en la web oficial de InproInnova 2026.