El dúo cántabro Repion cierra este sábado el ciclo capitalino del Festival Patio+Metrópolis de Diputación de Sevilla

Las hermanas Teresa y Marina Iñesta conforman el dúo musical Repion - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Repion llega este sábado, 19 de septiembre, a la Diputación de Sevilla después de una temporada "especialmente intensa", marcada por una amplia gira de conciertos, colaboraciones con algunos de los nombres más relevantes de la escena nacional y la publicación de '201', su último álbum.

Las entradas para disfrutar del directo del dúo cántabro, que cierra el ciclo capitalino del Festival del Patio+Metrópolis, pueden adquirirse a través de 'entradas.com', tal como destaca la Diputación en un comunicado.

Formado por las hermanas Teresa y Marina Iñesta, Repion se ha consolidado como uno de los nombres más destacados del pop-rock en castellano. Cuando todavía eran niñas, Teresa y Marina Iñesta comenzaron a tocar juntas y, desde entonces, han desarrollado una "conexión musical que constituye una de las grandes fortalezas de su propuesta artística".

Con Teresa a la batería y Marina a la guitarra, y compartiendo además las voces, construyen un directo "de enorme intensidad y precisión", en el que "la complicidad entre ambas se convierte en una parte esencial del espectáculo".

A principios de 2023 publicaron el disco que terminó de revelar todo su potencial. Canciones como 'Brillante', 'Barrio Somavilla' o 'En todo momento' las han situado como uno de los nombres a tener en cuenta dentro del pop-rock nacional y como una de las bandas de chicas más impactantes de los últimos años.

Su último álbum supone un nuevo paso en la trayectoria del dúo. El trabajo mantiene el protagonismo de las letras y las historias cotidianas, pero presenta un carácter más urbano y menos nostálgico que su predecesor, consolidando un estilo basado en la fusión de intensidad sonora y melódica. El directo con el que se encontrarán con el público sevillano es, precisamente, uno de los grandes argumentos de Repion.

La energía de las hermanas Iñesta sobre el escenario, su precisión instrumental y la particular conexión de sus voces hacen de sus conciertos una de las propuestas más potentes de la escena actual.

La tercera edición del Festival del Patio+Metrópolis continuará su recorrido la próxima semana con Pablo López, el 25 de septiembre en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra; el sábado 26 en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas con Luz Casal y el 3 de octubre con La Plazuela en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe.