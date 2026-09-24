Encarna Anillo presenta 'Camino de flores' este fin de semana en San Luis de los Franceses dentro de la Bienal de Flamen

Espectáculo flamenco protagonizado por la cantaora Encarna Anillo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses acogerá este fin de semana Camino de flores, un espectáculo flamenco protagonizado por la cantaora Encarna Anillo, con la colaboración especial del músico Miguel Rincón. La propuesta estará disponible en dos sesiones, el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre a las 12,00 horas, en el marco de la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Así lo ha detallado la Diputación de Sevilla en un comunicado, misma vez que ha subrayado el conjunto arquitectónico como "un escenario único e intimista donde el flamenco no solo se siente, sino que se vive en toda su plenitud".

"Sus columnas salomónicas y su singular atmósfera barroca se convierten en el espacio ideal para acoger Camino de flores, una propuesta en la que el cante, la emoción y la naturaleza vibran al unísono, transformando el arte flamenco en raíz, medicina y oración", ha apostillado la institución.

Nacida en el barrio gaditano de Los Molineros en 1983, Encarna Anillo Salazar comenzó su andadura en el baile a los cinco años para centrarse, desde los ocho, en una carrera en el Apadrinada por maestros de la talla de Chano Lobato y Carmen Linares y con la constante guía de Juan Villar.

A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con grandes figuras como Terremoto, Duquende, Mariana Cornejo o El Lebrijano.

La cita forma parte de una política cultural global impulsada por el Área de Cultura y Ciudadanía para "fortalecer el tejido flamenco en todos los rincones del territorio provincial".