El V Encuentro 'No Solo Musas' de la Diputación de Sevilla situa la mirada poliédrica de la mujer en las artes escénicas

Presentación del V Encuentro 'No Solo Musas' en la Casa de la Provincia, con el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández y la técnica de Cultura de la Diputación y responsable de la gestión y dirección del ciclo, Dolores Lobillo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, ha inaugurado hoy en la Casa de la Provincia, la quinta edición de 'No Solo Musas', encuentro de mujeres de las artes escénicas, una cita que durante dos jornadas reunirá a creadoras, intérpretes, escritoras, comunicadoras y profesionales de la cultura para reflexionar sobre la situación de las mujeres en el sector y reivindicar la necesidad de incorporar la perspectiva de género como eje transversal de las políticas y programaciones culturales.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, las ponentes y participantes en las conferencias y mesas de diálogo han agradecido la oportunidad de contar con un foro que reconoce sus voces y experiencias, al tiempo que han subrayado la paradoja que sigue caracterizando a buena parte del sector; las mujeres constituyen la mayoría del público de las artes escénicas, pero esa presencia mayoritaria entre las audiencias no siempre encuentra correspondencia en los espacios de creación, dirección, representación y toma de decisiones.

Al hilo, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado que el ciclo "constituye una herramienta fundamental para identificar las desigualdades que todavía persisten en el ámbito cultural y, sobre todo, para avanzar en la búsqueda de soluciones adecuadas y eficaces".

"La igualdad no puede quedarse en una declaración de intenciones ni limitarse al cumplimiento de una obligación normativa, sino que tiene que traducirse en decisiones, oportunidades y políticas públicas que permitan a las mujeres desarrollar su talento en las mismas condiciones que sus compañeros. Y la cultura, por su capacidad para transformar mentalidades y construir referentes, debe ocupar un lugar esencial en ese compromiso", ha añadido.

Asimismo, Fernández ha considerado la importancia de generar espacios seguros y de encuentro en los que las profesionales puedan compartir experiencias, expresar sus inquietudes y analizar los obstáculos que condicionan sus trayectorias.

CICLO DE CONFERENCIAS

Por su parte, la primera conferencia de la jornada, titulada '¿Por qué leer a mujeres? La importancia de los clubes de lectura feministas', correrá a cargo de la escritora y gestora cultural Carmen G. de la Cueva, quien reivindicará la literatura escrita por mujeres como una herramienta de reconocimiento, comprensión y transformación personal y colectiva.

Desde esta perspectiva, la lectura se convierte también en un refugio, en una herramienta balsámica y reparadora que permite a las mujeres reconocerse en otras voces y descubrir que muchas de sus vivencias no son individuales, sino compartidas.

De ahí el valor de los clubes de lectura feministas como espacios de encuentro y complicidad, donde el intercambio de interpretaciones y experiencias trasciende lo estrictamente literario para convertirse en una forma de fortalecimiento, empoderamiento y construcción de comunidad.

Otra de las cuestiones que ha cobrado protagonismo en esta primera jornada ha sido el edadismo, una forma de discriminación que adquiere especial relevancia en las artes escénicas y que afecta de manera desigual a mujeres y hombres de la mano de la bailarina, coreógrafa y directora de escena Isabel Vázquez, participante en la mesa de diálogo '¿Se nos pasa el arroz?', ha puesto el foco en los prejuicios asociados a la edad y en cómo el paso de los años continúa condicionando las oportunidades profesionales de las mujeres, particularmente en disciplinas donde el cuerpo y la imagen tienen una presencia determinante.

"A las mujeres se nos sigue imponiendo una fecha de caducidad que no parece existir de la misma manera para nuestros compañeros. Mientras la madurez masculina suele asociarse a la experiencia y al reconocimiento, en nosotras todavía se interpreta demasiadas veces como una pérdida de posibilidades. Tenemos que romper con esa mirada y reivindicar que la edad también aporta conocimiento, libertad creativa y nuevas formas de estar sobre el escenario", ha señalado Vázquez.

DOS JORNADAS PARA ABORDAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La programación de esta quinta edición de No Solo Musas, que se desarrollará los días 16 y 17 de noviembre, propondrá un recorrido por algunas de las cuestiones que afectan de manera más directa a las profesionales de la cultura, combinando conferencias, mesas de diálogo, representación teatral y espacios de intercambio con el público.

Por la tarde, la mesa 'La conciliación: ¿realidad o deseo?' reunirá a la actriz, creadora y directora Rocío Hoces; la directora artística, coreógrafa, intérprete y docente Raquel Madrid; y la creadora, comunicadora y gestora cultural Marta González, bajo la moderación de Helena Madico, comunicadora cultural y agente de igualdad para plantear las dificultades para compatibilizar la vida personal, familiar y profesional en un sector marcado por horarios irregulares, movilidad e inestabilidad laboral.

La segunda jornada, este martes 17 de noviembre, comenzará con la conferencia 'Santateresers: la alargada sombra de Santa Teresa de Ávila', a cargo de la escritora y comunicadora Beatriz Cepeda Benito, y continuará con la mesa Comunicadoras con gafas violeta, moderada por la periodista Elena Carazo, de la Cadena SER, para abrir un espacio de reflexión sobre el papel de la comunicación y la crítica cultural en la construcción de relatos, referentes y miradas más igualitarias.

En esta línea, la técnica de Cultura de la Diputación y responsable de la gestión y dirección de 'No Solo Musas', Dolores Lobillo, ha destacado la apuesta de esta edición por "acercar el debate a la realidad cultural del territorio, dando protagonismo a mujeres vinculadas a las artes y la cultura de Sevilla y su provincia".

Igualmente, ha explicado que este año han querido "mirar especialmente hacia nuestro entorno más cercano, porque contamos con profesionales de enorme talento y con trayectorias y experiencias que merecen ser escuchadas". "Incorporar voces procedentes de la literatura, la comunicación o la gestión cultural nos permite enriquecer el debate y comprender que la igualdad debe atravesar todas las disciplinas y todos los ámbitos de la cultura", ha abundado.

TEATRO PARA CONCIENCIAR: AMOR(A)MUERTE DE LAS LUNAS EN LA FUNDICIÓN

A las 18,00 horas de este lunes está prevista la representación de 'Amor(A)muerte', de la compañía Las Lunas, seguida de un coloquio con el público que permitirá profundizar en los temas planteados sobre el escenario.

Las Lunas surge de la unión creativa de Ana Luna Moya, actriz especializada en teatro físico y graduada en Interpretación Textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, y Luna Navajas, actriz y directora graduada en Arte Dramático por la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna, las dificultades para formar una familia y la sensación permanente de que todo es provisional, hace que atraviesen una propuesta en la que la amistad emerge como el principal refugio frente a un horizonte incierto.

Con esta representación, 'No Solo Musas' amplía su dimensión reflexiva a través del propio lenguaje teatral, demostrando la capacidad de las artes escénicas para interpelar al público, cuestionar las estructuras sociales y convertir las inquietudes de una generación en una experiencia artística compartida.