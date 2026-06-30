Ezequiel Benítez, Rubio de Pruna y Esther Merino actuarán en el Festival Pepe Aznalcóllar en la localidad sevillana

Festival Pepe Aznalcóllar - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad sevillana de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha presentado este martes la trigésimo novena edición del festival que el municipio dedica al cantaor Pepe Aznalcóllar desde 1987. Este año, se celebrará el sábado 1 de agosto a partir de las 22,30 horas en el Parque de la Estación.

Según ha remarcado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el evento ha contado con la presencia del crítico flamenco y presentador del festival Manuel Martín Martín y el cantaor Rubio de Pruna.

El cartel del festival recoge en el cante, las voces de Ezequiel Benítez, Rubio de Pruna, Esther Merino y Carmen Carmona. Al toque, Paco León, Marcos de Silvia, Juan León y Jesús Rodríguez.