El flamenco es el principal protagonista en La Campana, Herrera y Pilas con el 'Circuito 107' de Diputación de Sevilla

El cantaor flamenco José Valencia en una actuación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, a través del programa 'Circuito 107', continúa desplegando en la provincia una variada oferta de teatro, música, magia, circo y flamenco. Esta iniciativa, financiada al 100% por la institución provincial con una inversión de 6 millones de euros para el presente mandato (1,5 millones de euros por ejercicio), permite a los ayuntamientos diseñar y completar con total autonomía una programación cultural adaptada a sus necesidades.

El objetivo principal de este programa es garantizar que la ciudadanía disfrute de una oferta cultural amplia y de calidad de forma equitativa. Asimismo, el 'Circuito 107' ejerce como un agente vertebrador del territorio, acerca grandes propuestas a todos los públicos e incentiva la creación en el sector de las artes escénicas y los agentes culturales locales, destaca en una nota de prensa.

La agenda cultural de esta semana arranca este miércoles, 9 de septiembre, con doble cita: La Campana (Plaza del Convento, 21,00 horas), con el recital del cantaor Rubito Hijo, y La Algaba (Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez, 19,30 horas), donde el público infantil podrá disfrutar del montaje de títeres Calle del Rebaño, 14, a cargo de la compañía Títeres Caracartón.

En Pilas, la actividad comienza también este miércoles (22,00 horas), en el Auditorio de la Casa de la Cultura, con el flamenco del cantaor José Valencia, galardonado con dos Giraldillos de la Bienal. La programación en el municipio continuará el jueves 10 con la comedia satírica 'La verdadera historia de España', de Noche de Repálagos, y concluirá el domingo 13 con 'Ad Libitum', un concierto de teatro musical de la CIA Lapso Producciones que emplea instrumentos no convencionales.

Por su parte, Herrera acogerá el viernes 11 (Peña Flamenca Antonio Bermúdez 'El Monino', 22,30 horas) el espectáculo 'Nuevo Matrona Project', liderado por Manuel Romero, Pedro Barragán y Roberto Jaén, mientras que el sábado 12 (en el Pub El Corralito) el grupo Swamp ofrecerá el concierto 'Acorde a tres', con una fusión de folk, country, blues y rock a partir de las 23,00 horas.

El viernes 11 también habrá actividad en Brenes (Centro Cívico, 21,00 horas) con el espectáculo musical e histórico Sepharazz, a cargo de Ivo Blanek. El espacio volverá a abrir sus puertas el domingo 13 (20,00 horas) para acoger la obra 'Mi última voluntad', de la Asociación Titiriteros Lebrijanos.

La magia y el circo llegarán a Umbrete el viernes 11 (Teatro de la Villa, 20,00 horas) con la obra familiar 'Metabasis', de la compañía LaEle Art. Finalmente, el domingo 13 en Lora del Río (Teatro Cine Goya, 12,30 horas), la compañía Acuario Teatro representará 'La dama ya no es boba', una adaptación infantil del clásico de Lope de Vega.

Con este despliegue, el 'Circuito 107' no solo reafirma el compromiso de la Diputación de Sevilla con el tejido cultural local, sino que consolida un modelo donde la provincia se convierte en epicentro de la vanguardia y la tradición escénica. Al eliminar las barreras económicas para los ayuntamientos, la institución garantiza que la cultura de calidad sea una realidad accesible, integradora y vertebradora para toda la ciudadanía sevillana.