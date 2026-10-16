Gelves acoge el concurso de recetas caseras de arroz de la provincia que organiza Diputación de Sevilla

Archivo - Un hombre cocina una receta de arroz, en foto de recurso - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Gelves acoge este sábado, 17 de octubre, el XXIV Concurso de Recetas Caseras de Arroz de la Provincia de Sevilla, organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, y vinculado a la marca promocional 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

El certamen se celebrará en el marco de la X Feria Gastronómica del Río y del Mar 'Río y Sabor 2026', que se desarrolla del 16 al 18 de octubre en Puerto Gelves, organizada por el Ayuntamiento del municipio, con la colaboración de la sociedad provincial, informa en una nota de prensa.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, participa este viernes en la apertura de la feria, junto a la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera. El acto institucional tendrá lugar a las 19,30 horas y, posteriormente, ambos representantes realizarán un recorrido por los expositores de la muestra.

Como novedad, a las 20,00 horas, el chef Enrique Sánchez ofrecerá una exhibición gastronómica ('showcooking') en la que elaborará la receta 'Arroz con sabor a río', en colaboración con la cooperativa Arrozúa, ubicada en Isla Mayor. Esta actividad tiene como objetivo poner en valor el arroz de las marismas sevillanas y la importancia de su cultivo para el sector agroalimentario de la provincia. La programación incluye, además, una degustación de arroz a partir de las 21,00 horas.

SIETE EMPRESAS DE 'SABORES DE LA PROVINCIA'

La participación de Prodetur en esta décima edición de 'Río y Sabor' incluye también un espacio expositivo dedicado a la promoción de productos agroalimentarios de la provincia, en el que estarán presentes siete empresas adheridas a la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

Concretamente, participan Quesería Artesanal Flor de Cazalla, de Cazalla de la Sierra; Hermanos Gutiérrez Bermejo, de Las Navas de la Concepción; Chocolates Mamá Goye, de Bollullos de la Mitación; Quesos Mena y Almazara El Pinalejo, ambas de Morón de la Frontera; La Alquería de Pruna, de Pruna; y Puleos Bakery, de Gelves.

Con esta presencia, la sociedad provincial refuerza su colaboración con los municipios en la promoción de los productos locales, al tiempo que contribuye a dar visibilidad a las empresas agroalimentarias y a la riqueza gastronómica del territorio.

XXIV CONCURSO DE RECETAS CASERAS DE ARROZ

El sábado tendrá lugar el XXIV Concurso de Recetas Caseras de Arroz de la Provincia de Sevilla, cuyo comienzo está previsto a las 12,00 horas, con la asistencia del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera.

El certamen reunirá elaboraciones tradicionales en las que el arroz deberá ser el ingrediente principal, ya sea en forma de arroces caldosos, melosos o paellas. Está dirigido a personas mayores de edad residentes en cualquiera de los doce municipios que integran la Ruta del Arroz de la provincia y que no representen a establecimientos hosteleros.

El concurso tiene como finalidad recuperar y promocionar recetas caseras vinculadas a la tradición arrocera de los municipios del Guadalquivir, así como fomentar que las elaboraciones ganadoras puedan incorporarse posteriormente a las cartas de establecimientos de restauración de la comarca.

El jurado valorará especialmente el carácter casero de las propuestas y el empleo de métodos tradicionales, además de aspectos como el sabor, el aroma y la presentación. Se concederán cinco premios, dotados con 600, 500, 400, 300 y 200 euros, respectivamente. La degustación de las elaboraciones por parte del jurado comenzará a las 13,30 horas, mientras que la entrega de premios está prevista para las 15,00 horas.

El concurso mantiene su carácter itinerante y regresa este año a Gelves, municipio que ya acogió el certamen en 2008 y 2019. En las últimas ediciones, la cita se ha celebrado en Utrera, Lebrija, Dos Hermanas, Isla Mayor y La Puebla del Río.