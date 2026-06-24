Inaugurado en Sevilla un centro de trabajo de Inpro para impulsar la innovación y la transformación digital

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la inauguración de un nuevo centro de trabajo de Inpro. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha inaugurado este miércoles el nuevo centro de trabajo de Inpro, la Sociedad Informática Provincial, en la calle José María Moreno Galván, muy cerca de la sede central de la institución.

Según ha referido la institución provincial en una nota, durante el acto, Fernández ha destacado el "valor estratégico" que desempeña Inpro en el modelo de asistencia y cooperación que la Diputación presta a los ayuntamientos, "especialmente en un momento marcado por la aceleración tecnológica y la digitalización de los servicios públicos".

En este sentido, ha destacado los tres retos que afronta Inpro: la modernización permanente de la propia Diputación, el acompañamiento tecnológico a los ayuntamientos y el impulso de la cohesión digital como herramienta esencial para afrontar el reto demográfico y garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios.

Fernández ha defendido además que la transformación digital constituye hoy un servicio esencial para el desarrollo de los municipios. "La cohesión digital es un servicio fundamental al mismo nivel que las carreteras, el transporte, las oportunidades de empleo, los bomberos, la energía, el medio ambiente o el agua, porque es la herramienta que garantiza la cohesión territorial", ha señalado.

Las nuevas instalaciones nacen con la vocación de convertirse en un espacio de apoyo a la innovación pública y el desarrollo tecnológico de la provincia. El nuevo centro ha sido diseñado bajo un modelo de trabajo escalable e híbrido, que permitirá adaptar los espacios y los puestos a las necesidades del servicio y de los equipos profesionales que desarrollan su labor en la entidad.

Con una superficie de 500 metros cuadrados, las instalaciones se distribuyen en dos grandes áreas funcionales. Por un lado, un espacio orientado a la atención y soporte a usuarios, desde el que se continuará prestando asistencia especializada a los ayuntamientos de la provincia. Por otro, un área dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación, desde la que Inpro seguirá impulsando soluciones tecnológicas y desarrollando software para la administración local.

El centro incorpora además una sala de aprendizaje y capacitación destinada a la formación continua del personal público municipal, reforzando así una de las líneas de trabajo que la sociedad provincial viene desarrollando desde hace años para acompañar a los ayuntamientos en sus procesos de modernización. Asimismo, cuenta con una sala de videoconferencias específicamente preparada para facilitar reuniones, jornadas de trabajo y acciones formativas en entornos híbridos.