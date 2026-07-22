Inpro impulsa una nueva generación de portales municipales con el estreno de la web de Alanís (Sevilla)

Imagen del nuevo centro de trabajo de la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (Inpr - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Inpro, la sociedad informática de la Diputación de Sevilla, ha puesto en marcha una nueva plataforma del Ayuntamiento de Alanís (Sevilla), concebida para ofrecer a los municipios herramientas digitales más modernas, accesibles, seguras y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía, una generación de portales que se extenderá a otros municipios de la provincia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, este nuevo entorno tecnológico, desarrollado por Inpro, supone un "salto cualitativo" en la forma en que los ayuntamientos gestionan su presencia digital y prestan servicios a vecinos y visitantes.

De esta manera, la plataforma incorpora un diseño renovado, una arquitectura de contenidos más intuitiva y una navegación optimizada para cualquier dispositivo, facilitando el acceso a la información y a los servicios municipales.

Como novedad, se incorpora un asistente virtual inteligente (chatbot), disponible las 24 horas del día durante todo el año, capaz de resolver consultas de forma inmediata, localizar información de interés y agilizar el acceso a los distintos servicios municipales, "mejorando la experiencia de uso y reforzando la atención digital a la ciudadanía".

Además de ofrecer una imagen más moderna e integrada, la nueva plataforma ha sido diseñada siguiendo criterios avanzados de accesibilidad y usabilidad, para garantizar que cualquier persona pueda acceder a los contenidos y realizar consultas o trámites de forma sencilla, independientemente del dispositivo utilizado o de sus capacidades.

Así, la implantación de esta solución tecnológica en Alanís marca el inicio del despliegue de este nuevo modelo de portales municipales desarrollado por Inpro, que progresivamente estará disponible para el resto de entidades locales de la provincia.

El objetivo es dotar a los ayuntamientos de un ecosistema digital común, preparado para evolucionar de forma continua, incorporar nuevos servicios y responder a los retos de la administración electrónica.