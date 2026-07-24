Inpro impulsa una plataforma de inteligencia turística para conectar al sector en la provincia de Sevilla

Cartel de la Plataforma de Inteligencia Turística - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (Inpro), ha impulsado la puesta en marcha de la Plataforma de Inteligencia Turística de la provincia de Sevilla, una iniciativa estratégica dirigida a incorporar el uso de datos a la gestión y promoción del destino turístico provincial, así como la conexión de datos del sector en toda la provincia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la actuación contempla la implementación de una plataforma de inteligencia turística como subnodo territorial de la Plataforma Inteligente de Destinos de Segittur. Esta integración permitirá conectar la información y los servicios turísticos de la provincia con el ecosistema nacional de destinos inteligentes.

Uno de los principales trabajos previstos es la digitalización de al menos mil recursos turísticos públicos en colaboración con los 15 municipios participantes: Alanís, Almadén de la Plata, Bollullos de la Mitación, Carmona, Cazalla de la Sierra, Constantina, Écija, El Pedroso, El Real de la Jara, Estepa, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, Osuna y San Nicolás del Puerto.

Con el fin de informar en detalle sobre el proyecto y garantizar su participación efectiva, representantes de cada uno de los municipios se reunieron el pasado 22 de julio en una jornada informativa en la que alinearon objetivos compartidos y "consolidaron el compromiso de las entidades locales con la iniciativa".

Asimismo, para los municipios supone potenciar futuros proyectos desarrollados por entidades locales pertenecientes a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes que alimentarán dicha plataforma y que se pondrán a disposición del sector y la ciudadanía. Para empresas, la incorporación progresiva de datos les permitirá disponer de información de utilidad para conocer mejor la oferta existente en el territorio y ampliar la oferta turística propia.

Además, la integración de las empresas dentro de esta plataforma permitirá "aumentar su visibilidad digital" y tener acceso a datos reales ya analizados, personalizando las experiencias turísticas.