Inpro y La Luisiana (Sevilla) evalúan la implementación de tecnología para una gestión más eficiente

Reunión de los responsables de Inpro con el Ayuntamiento de La Luisiana - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la sociedad informática de la Diputación de Sevilla (Inpro), Antonio Jesús Muñoz, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de La Luisiana, María del Valle Espinosa, y otros responsables municipales para analizar la situación actual de los servicios económicos del Ayuntamiento tras haber implementado herramientas tecnológicas para "mejorar la eficacia de la gestión económica".

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, durante el encuentro se ha realizado un seguimiento de los trabajos de asistencia técnica que Inpro desarrolla en el ámbito de la gestión económica y contable.

Asimismo, la reunión ha servido para "poner en valor" la respuesta ofrecida por Inpro en 2024, cuando el Consistorio solicitó "apoyo urgente" para la implantación del sistema de contabilidad Sical en un contexto marcado por la escasez de recursos humanos y las dificultades organizativas existentes en el área económica municipal.

De esta manera, gracias al trabajo conjunto entre ambas administraciones fue posible implantar el nuevo sistema, adaptar la información procedente de la aplicación anterior y culminar la liquidación del ejercicio 2024, estableciendo además una metodología de trabajo que ha permitido "encauzar la gestión económico-financiera del consistorio".

Igualmente, se ha abordado la situación actual derivada de los cambios producidos en la estructura técnica municipal y la necesidad de seguir prestando apoyo especializado para completar la contabilización y posterior liquidación del ejercicio 2025.

COLABORACIÓN EN ASISTENCIA PRESENCIAL

En este sentido, personal técnico de Inpro está colaborando con el el municipio mediante asistencia presencial periódica, coordinando los trabajos necesarios para avanzar en la regularización contable y garantizar al mismo tiempo la "adecuada atención de las necesidades del ejercicio corriente".

Al respecto, el vicepresidente de Inpro ha destacado que la cooperación entre administraciones "es fundamental para que los ayuntamientos puedan afrontar situaciones complejas y seguir prestando servicios públicos de calidad a sus vecinos", a la vez que ha subrayado que el objetivo de la Sociedad no es solo proporcionar herramientas tecnológicas, sino "acompañar a los municipios en la mejora de su gestión y en el fortalecimiento de su capacidad organizativa".

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido el "apoyo y la cercanía" mostrados por Inpro durante todo este proceso, así como la "colaboración técnica" que se continúa prestando para avanzar hacia la "plena normalización de la gestión municipal".

Actualmente, el Ayuntamiento de La Luisiana utiliza diversas soluciones tecnológicas desarrolladas por Inpro para la gestión municipal, entre ellas los sistemas Sical, Sihalo, ePadrón, ePOL y Sicem, herramientas que contribuyen a "mejorar la eficiencia administrativa y la prestación de servicios a la ciudadanía".