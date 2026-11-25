Minuto de Silencio en la Diputación de Sevilla por el 25N - DIPUTACIÓN DE SEVILLLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha guardado este miércoles, 25 de noviembre, un respetuoso minuto de silencio en su sede provincial con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el acto, encabezado por el presidente de la institución, Javier Fernández, ha reunido a representes de los grupos políticos y personal de la propia corporación provincial para expresar su repulsa ante los 47 asesinatos de mujeres por violencia de género contabilizados en España en lo que va de 2026 --12 de ellas en Andalucía y 2 en la provincia de Sevilla--, así como su compromiso institucional para luchar contra cualquier manifestación de las violencias machistas.

Con esta concentración silenciosa, la institución provincial ha traslado su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas, especialmente a las dos sevillanas, Ana y Vanesa, de La Campana y Mairena del Aljarafe, respectivamente, a las que el presidente de la Diputación ha querido recordar.

Así, Javier Fernández ha señalado el "gravísimo problema con la violencia de género y de machismo que España sigue teniendo" y ha apelado a la sociedad que "seguimos teniendo una gran asignatura pendiente", y que en "una democracia real y perfectamente consolidada, no se puede permitir seguir viviendo y conviviendo con la lacra del machismo".

Por ello, todas las Administraciones Públicas "tienen que tener como prioridad la violencia de género". "La violencia que se practica contra las mujeres por el simple hecho de serlo" frente a quienes intentan "camuflarla", ya que es "un problema de todos y cada uno de nosotros y, por lo tanto, tiene que ser una política de Estado", ha añadido.

En esta misma jornada conmemorativa, el presidente de la Diputación y la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, asistirán a las manifestaciones convocadas en Sevilla capital por el movimiento asociativo y los colectivos de mujeres convocada a las 18,30 horas en la Alameda de Hércules y a las 19,30 horas desde la Plaza San Francisco.

VISIBILIZAR LA VIOLENCIA MACHISTA Y APOYAR A LOS MUNICIPIOS

El minuto de silencio se ha enmarcado en la programación desplegada por la Diputación de Sevilla en torno al 25N, cuyo eje central es la campaña de sensibilización impulsada conjuntamente por las ocho diputaciones provinciales andaluzas bajo el lema 'Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria' y el mensaje complementario 'La cara invisible de la violencia machista'.

La iniciativa busca alertar sobre la instrumentalización de los hijos e hijas para dañar y controlar a las mujeres, favoreciendo la detección temprana de conductas cotidianas que a menudo pasan inadvertidas o se confunden con conflictos familiares.

Tal como se puso de relieve durante la presentación de la campaña el pasado lunes 23 de noviembre en la que la asesora jurídica del Punto de Igualdad Municipal de Villanueva del Río y Minas, Carmen Domínguez, dio lectura al manifiesto conjunto, Andalucía registra más de 27.000 casos de violencia de género a principios de 2026, con más de 53.700 menores acompañando a sus madres en situaciones de protección policial.

Para dar respuesta a esta realidad en el territorio, especialmente en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, el Área de Cohesión Social e Igualdad mantiene una red permanente de atención y prevención que incluye atención psicológica directa y recursos en el territorio, de manera que el Servicio de Atención Psicológica Individualizada y Directa a mujeres y menores víctimas --solicitado ya por 41 ayuntamientos en lo que va de año-- ha atendido a 896 mujeres y menores, complementándose con la cesión durante todo el año de 30 carpas 'Puntos Violeta' para eventos multitudinarios y la actualización jurídica continua a los equipos técnicos de los Puntos de Igualdad Municipal (PIM).

Del mismo modo, la difusión en institutos del cómic educativo '¿Lo hablamos?' sobre relaciones sanas y consentimiento digital, el lanzamiento de la colección de 12 stickers '12 formas de decir basta' con el teléfono 016 y la activación de 305 actividades de concienciación en los pueblos sevillanos a través de los PIM y la Línea 4 de subvenciones provinciales, para fomentar la prevención juvenil y despliegue municipal.