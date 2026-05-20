Modesto Barragán, galardonado con el XXVI Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo

Jurado del XXVI Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El director y presentador del programa "Andalucía Directo" de Canal Sur Televisión, Modesto Barragán, ha sido galardonado con el XXVI Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo, que organizan conjuntamente la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Gerena.

Según han expresado en un comunicado conjunto la institución provincial y el Consistorio, el jurado ha reconocido el conjunto de la trayectoria profesional del comunicador gaditano, que ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera en la Radio Televisión Andaluza (RTVA). Así, el galardón, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Cobre Las Cruces, se entregará en Gerena en otoño.

El jurado ha estado integrado por representantes de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación para el Progreso de la Comunicación, la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla y periodistas de diversos ámbitos. También forman parte del jurado representantes de la Diputación de Sevilla y del Ayuntamiento de Gerena.

Modesto Barragán Ríos comenzó su andadura en 1985 en la emisora de radio de su localidad natal, Ubrique. En 1989 comenzó a trabajar en Canal Sur, donde fue director territorial de la RTVA en Cádiz, y el primer presentador de las noticias en su provincia. Del mismo modo, condujo el informativo regional. Desde 2010 dirige y conduce 'Andalucía Directo'.

También ha colaborado con los diarios del Grupo Joly y Antena 3 Radio. También es el presentador habitual de los Carnavales de Cádiz. En 2025 recibió el Premio Iris al mejor presentador autonómico, concedido por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual.

Los Premios de Comunicación Manuel Alonso Vicedo están organizados conjuntamente por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Gerena, localidad natal del periodista que da nombre al galardón. Con él, se pretende rendir homenaje a quien fuera director de Radio Sevilla-Cadena SER y ganador de cuatro premios Ondas, Manuel Alonso Vicedo. Falleció a los 33 años en un accidente de tráfico.

Los profesionales de la comunicación premiados en las ediciones que se han celebrado hasta ahora, desde su instauración en el año 2000, son Iñaki Gabilondo, José Antonio Sánchez Araujo, Tom Martín Benítez, Jesús Quintero, María Esperanza Sánchez o Lorenzo Milá, entre otros.