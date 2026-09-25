Montellano (Sevilla) presenta el cartel del 300 Aniversario de la Virgen de los Dolores, obra de Miguel Marín Cristóbal

Presentación del cartel anunciador del 300 Aniversario de la Virgen de los Dolores de Montellano (Sevilla) - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha acompañado a la alcaldesa de Montellano, Rocío Figueroa, y a la concejala de Cultura, María Martínez, en la presentación del cartel del 300 Aniversario de la Virgen de los Dolores, una obra del artista Miguel Marín Cristóbal.

Según ha detallado la institución provincial en un comunicado, la efeméride vertebra un "amplio programa de cultos y actos especiales" organizados por la hermandad para conmemorar los tres siglos de devoción.

En el acto han participado los miembros de la hermandad desplazados para la ocasión: el secretario, Manuel Lozano del Valle; el diputado contador, Eulalio Martín Pino; el diputado mayor de gobierno, Miguel Candau Cáceres; y la auxiliar, Rosario Reguera Reina.

En palabras del diputado, "es un orgullo para esta institución acoger la presentación de una efeméride tan singular y arraigada que pone en valor tres siglos de devoción, historia y patrimonio cofrade en la provincia".

XVIII EDICIÓN DEL FESTIVAL EL ALTERNADOR

Por otro lado, se ha dado a conocer la decimoctava edición del Festival El Alternador, una cita musical se celebrará en Montellano durante las próximos 2 y 3 de octubre.

El cartel de este año reúne a una docena de propuestas musicales con formaciones como: Hermana Furia, Salvar Doñana, Pony Pool Club, Corea, Masa, Gastmans, Mosqueta, Beautiful Señoritas, Magnetismo Sonoro Excéntrico, Vajilla Cartujana y Acetato, además de las sesiones de Adex y Yayos DJ Set.

Esta edición, como novedad, ha incorporando al Teatro José María Pérez Orozco como nuevo escenario de los conciertos programados.

La presentación ha contado, además de con la representación institucional, con la presencia de integrantes de la organización del festival como Antonio Gil Pozo, su presidente; el tesorero, Diego Ceballos; y los miembros Jorge Navas e Inés López.

El diputado de Cultura y Ciudadanía ha señalado que "citas como El Alternador demuestran la vitalidad, modernidad y capacidad de atracción cultural de nuestros municipios, ofreciendo alternativas de ocio de calidad para todos los públicos y es por ello que siempre contarán con la participación de la Diputación de Sevilla".