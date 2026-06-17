El Opaef recauda en Sevilla 387,6 millones en 2025, un 5,3 por ciento más que el año anterior

Archivo - Consejo rector del Opaef en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) ha recaudado en voluntaria 387,64 millones de euros durante el ejercicio 2025, lo que supone un 5,3 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Así lo ha destacado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, misma vez que ha detallado que a la cantidad recaudada se le ha aplicado una tasa media del 2,05 por ciento, una centésima superior a la del ejercicio anterior, el tipo más bajo aplicado a un ayuntamiento del 1 por ciento.

Otros seis ayuntamientos tienen una tasa inferior al 2 por ciento. Como resultado: se han devuelto 2,6 millones de euros a las distintas entidades a las que el Opaef presta el servicio de recaudación, lo que representa un incremento del 2,36 por ciento.

El Consejo Rector del Organismo, presidido por Javier Fernández, ha sido informado de esta liquidación definitiva de la Tasa de recaudación voluntaria correspondiente al año pasado y, además, ha aprobado la designación de la alcaldesa de Gerena, María Tenorio, como nueva consejera.

La Tasa es el coste de recaudación voluntaria. El actual sistema de cálculo del coste de la recaudación voluntaria realizada a las entidades que delegantes de este servicio en el Opaef tiene su origen en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación en octubre de 2015, que modificaba y configuraba dicha Tasa.