El Plan Contigo de Diputación de Sevilla genera 570 actuaciones en la provincia con 85 millones de euros

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández (i) y el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina (d), visitan la nueva sala multifuncional en Torre de la Reina, construida con fondos del Plan Contigo, en foto de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, ha presentado en la reunión del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla la Memoria de ejecución del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS) del Plan Contigo, en la que se incluye una evaluación de los resultados obtenidos tras el análisis técnico de los datos generados por el desarrollo del programa, entre ellos, 570 actuaciones y 85 millones de euros.

Para Jiménez, quien ha explicado que informará sobre la Memoria del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios en el Pleno ordinario del mes de julio, cuya celebración está prevista para el próximo día 30, "ha sido un reto culminar este plan, transformando fondos en proyectos reales para la ciudadanía y el tejido económico de la provincia", destaca la Diputación en una nota de prensa.

"Hablamos de 85 millones Meuro que han generado 570 actuaciones ejecutadas, con un patrón inversor que se ha concentrado en las infraestructuras urbanas y con un nivel de ejecución superior al 83 por ciento, que nos sitúa en un indicador de éxito". Según ha destacado la diputada, "el equilibrio territorial ha sido el enfoque que ha estado presente en la distribución de fondos, como marcador fundamental para mantener a raya la despoblación en la provincia.

En este sentido, se ha invertido casi el triple per cápita en aquellos municipios donde la densidad demográfica es más baja. También apunta Teresa Jiménez al importante impacto social del PCIS, que "ha sido el motor económico en el territorio y para el tejido empresarial local y eje fundamental para localizar la riqueza en la provincia". "Se han generado más de 180.000 jornadas de trabajo y 1.320 nuevas contrataciones, la mayoría de personas residentes en el municipio".

SEGUIR HACIENDO PROVINCIA

La titular de la Cohesión Territorial en la provincia ha mostrado su "orgullo de concluir con las propuestas de desarrollo económico que ha supuesto el PCIS y de seguir haciendo provincia". En la Memoria del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios del Plan Contigo, se especifica la incidencia beneficiosa de la flexibilización de los plazos y la adaptación a las necesidades administrativas y técnicas de los municipios por parte de la Diputación, para que las actuaciones contempladas hayan podido concluirse y se hayan llevado a buen puerto las inversiones provinciales planificadas.

Además, se consignan las cifras históricas de inversión ejecutadas en la provincia a través del Plan Contigo. La suma de todos los planes Supera (2014 a 2019) es de 300 millones de euros. Con el Plan Contigo, la Diputación ha inyectado en la provincia 358,9 millones de los que 85 corresponden a inversiones ejecutadas a través del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios, tanto a la línea originaria como a la ampliación del mismo.

De las 570 actuaciones ejecutadas, se destaca el diferente perfil de las misma en función de su estructura porcentual sobre el total: infraestructura urbana (38,2%); instalaciones deportivas de uso público (16,54%); espacios para la convivencia (12,64%), centros culturales y de esparcimiento (8,36%); casas consistoriales y otros equipamientos municipales ( 4,90%); carreteras y movilidad interurbana (4,78%) y centros de enseñanza (3,25%).

Asimismo, se detallan centros asistenciales (3,18%); limpieza, medioambiente y residuos sólidos (2,38%); patrimonio y promoción pública de vivienda (2,32%); cementerios y servicios fúnebres (1,78%); ciclo hidráulico (0,72%); información general (0,55%); centros sanitarios (0,24%); otros servicios e instalaciones (0,23%); energía y comunicaciones (0,09%).

GARANTIZAR LA SOLIDARIDAD TERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN SOCIAL

Con el Plan Contigo el objetivo de la Diputación ha sido garantizar la solidaridad territorial y, en concreto, el PCIS se ha constituido como un gran 'eje de equidad', con una fórmula de reparto de las inversiones provinciales en las que se ha primado la protección rural: en los municipios con densidad de demografía más baja se ha invertido por habitante, como media, el triple de lo que se ha destinado a municipios de mayor población y densidad.

La ejecución del PCIS ha verificado la capacidad operativa de la planificación pública de la Diputación frente a la carga burocrática propia de una administración pública. No solo por el desarrollo del 83,04% de ejecución real de las actuaciones planificadas, sino por la optimización del 16,97% restante de la inversión, a través de las bajas de adjudicación y ahorros en las economías de proyectos (que suman 11,8 millones) y con una segunda distribución de los 7,13 millones de las bajas no adjudicadas, que se reinyectaron directamente en la financiación del Plan Actúa 2022 para los mismos ayuntamientos.

Por último, la Memoria pone el punto de mira en el impacto humano de estas inversiones, afirmando que han supuesto un escudo social de calado, con 180.455 días de trabajo generado y la incorporación de 1.320 nuevas contrataciones, definidas por tres características: que casi el 44% de las mismas han ido enfocadas al rescate del talento senior (contrataciones de personas desempleadas de entre 50 y 65 años), que el 63,23% han estado destinadas a residentes en el mismo municipio, es decir, estímulo de la riqueza local, y que el 53,93% se han dirigido a personal con cualificación de oficial.