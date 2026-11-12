Los premios 'Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla' reconocen a dos empresas de Alcalá y Los Palacios

Presentación XII Premio Turismo Industrial 2026 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Decoalbero, de Alcalá de Guadaíra, y la Torre del Agua, de Los Palacios y Villafranca, se han alzado con el XII Premio 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla' en sus modalidades de 'Industria Viva' y 'Patrimonio Industrial', respectivamente, de estos galardones que otorga la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el jurado, integrado por representantes de Prodetur, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, concede estas distinciones, que se entregarán el próximo miércoles, 18 de noviembre, en Bodegas Salado (Umbrete).

Asimismo, el objetivo de estos premios es reconocer iniciativas que contribuyen a fortalecer esta modalidad turística como motor de desarrollo económico, conservación y promoción del patrimonio, por lo que los galardones abarcan tanto las visitas turísticas a empresas en funcionamiento, en la categoría de 'Industria Viva', como la recuperación y puesta en valor de instalaciones, espacios y elementos vinculados a actividades económicas del pasado, en la modalidad de 'Patrimonio Industrial'.

De esta manera, el galardón incluye la participación de las entidades ganadoras en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2027 de mano de Prodetur, donde podrán formar parte de la representación de la provincia de Sevilla, por lo que estarán presentes en las actividades organizadas por la Diputación en el stand provincial y la asistencia al acto oficial de presentación del destino Sevilla en Madrid, así como contarán con un vídeo y una campaña de promoción en redes sociales.

Actualmente, la Red de Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla está integrada por 146 empresas y entidades de sectores como la agroalimentación, la artesanía, la energía, la industria, la ganadería y el patrimonio industrial cultural, que conforman una oferta turística diferenciada vinculada a la identidad y la actividad económica de los municipios sevillanos.