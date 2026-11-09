Presentada una guía técnica para incorporar la perspectiva de género en proyectos y estudios de la provincia de Sevilla

Presentación en Sevilla de una guía técnica para incorporar la perspectiva de género en proyectos de la provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado este lunes la Guía Técnica de Recomendaciones para la Elaboración de Proyectos, Estudios y Memorias con Enfoque de Género, una herramienta dirigida al personal técnico de las distintas áreas de gobierno de la institución provincial para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y evaluación de sus actuaciones.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, esta publicación se enmarca en el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2024-2027 de la Diputación, que contempla entre sus actuaciones la elaboración de tres guías técnicas destinadas a proporcionar orientaciones y criterios para integrar el enfoque de género en las diferentes actuaciones, procedimientos y ámbitos de trabajo de la corporación provincial.

La guía ofrece recomendaciones prácticas para que los proyectos, estudios y memorias incorporen desde su planteamiento inicial un análisis de la realidad que tenga en cuenta las posibles diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres. Asimismo, facilita la identificación de necesidades específicas, la definición de objetivos e indicadores y la valoración del impacto de género de las intervenciones públicas.

La presentación de esta segunda guía da continuidad al trabajo iniciado con la Guía Técnica para la Incorporación del Enfoque de Género en los Presupuestos, presentada en una jornada formativa dirigida al personal técnico responsable de la planificación presupuestaria de la institución. Esta actuación permitió avanzar en el análisis de los programas económicos y en la elaboración del Informe de Impacto de Género de los Presupuestos provinciales para 2027.

La tercera guía se presentará el próximo 16 de noviembre, completando así el conjunto de herramientas previsto en el II Plan Estratégico. Con estas publicaciones, la Diputación de Sevilla continúa avanzando en la incorporación sistemática de la perspectiva de género en su organización y en sus procedimientos de trabajo, reforzando una gestión pública más igualitaria, inclusiva y comprometida con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.