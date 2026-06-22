El primer trimestre de 2026 consolida la evolución positiva de la provincia de Sevilla al rozar los 855.000 ocupados

Archivo - Asistentes a la XII Feria del Ecoturismo y las Tradiciones Rurales de Las Navas de la Concepción, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la economía de la provincia de Sevilla durante el primer trimestre de 2026 muestra resultados positivos en los principales indicadores socioeconómicos. Entre ellos destacan el aumento interanual de la ocupación, con un crecimiento del 4,84%, y la disminución del desempleo (-11,87%), cifra cercana a las registradas en 2007.

Paralelamente, la afiliación a la Seguridad Social crece un 2%, mientras que el paro registrado en el Servicio Público de Empleo desciende un 8,21% respecto al primer trimestre de 2025. Todo ello consolida la tendencia positiva del mercado laboral sevillano.

Estos resultados se recogen en el Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla, elaborado por Prodetur, que reúne los principales indicadores de coyuntura económica y social del territorio. La publicación correspondiente al primer trimestre de 2026 constituye la edición número 55 de este informe.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan un incremento interanual de la ocupación del 4,84%, hasta alcanzar las 854.936 personas ocupadas en la provincia durante el primer trimestre de 2026. Este crecimiento supone 39.500 ocupados más en Sevilla en un año y marca un dato histórico al superar nuevamente la barrera de los 850.000 ocupados.

Este aumento interanual beneficia tanto al empleo masculino como al femenino, con incrementos del 7,65% y del 1,55%, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre de 2025. Un análisis más detallado revela que el empleo creado en este periodo destaca por el incremento de los asalariados (5,8%), tanto indefinidos (4,87%) como temporales (9,9%).

Por sectores de actividad, el que más ha contribuido al crecimiento del empleo ha sido la construcción, con una variación positiva interanual del 31,53%. Asimismo, el sector servicios registra un aumento del 4,57%. Cabe destacar que ambos sectores representan conjuntamente en torno al 86% de la ocupación provincial.

En cuanto al desempleo, el primer trimestre de 2026 registra un descenso interanual del paro, según los datos de la EPA, del -11,87% respecto al mismo trimestre de 2025, lo que supone una reducción de 15.700 personas desempleadas. Esta mejora beneficia tanto a hombres (-11,3%) como a mujeres (-12,3%). Este descenso ha permitido que la tasa de paro se sitúe en el 12%, casi dos puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre de 2025, aproximándose a valores registrados en 2007.

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó las 838.458 personas en el primer trimestre de 2026, un 2,02 % más que en el mismo periodo del año anterior y consolida la tendencia positiva, manteniéndose por encima de las 800.000 afiliaciones desde finales de 2023. Por su parte, los registros del Servicio Público de Empleo confirman que el número de personas inscritas como desempleadas se redujo un -8,21% interanual durante este primer periodo de 2026.

Esto supone 12.840 personas menos inscritas en las oficinas de empleo, situándose la media trimestral en 143.534 personas. Esta tendencia descendente también se observa en ambos sexos, con disminuciones del -8,41% en el caso de los hombres y del -8,09% en el de las mujeres. Asimismo, los contratos realizados contribuyen a la mejora del mercado laboral, al registrar un incremento interanual del 2,75%.

DATOS RELATIVOS A EMPRESAS

En el primer trimestre de 2026, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia ascendió a 56.869, lo que supone un crecimiento del 1,37% respecto al mismo trimestre de 2025. En cuanto al tamaño empresarial, durante el primer trimestre de 2026 aumentan las empresas de todos los tramos de trabajadores en términos relativos, salvo aquellas que cuentan con uno o dos empleados, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Destacan los incrementos registrados en las empresas con entre 20 y 49 trabajadores, que crecen un 6,46%; las que cuentan con entre 100 y 249 trabajadores, con un aumento del 6,08%; y las de más de 250 trabajadores, que registran un crecimiento interanual del 8,71%. Por sectores de actividad, conviene señalar que la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social ha modificado su serie con la entrada en vigor de la nueva CNAE25, por lo que los datos de enero de 2026 en adelante no son comparables con los de periodos anteriores.

En cuanto a la distribución por actividad económica, la mayoría de las empresas pertenecen al sector servicios, que representa el 74,8% del total. Dentro de este sector, los mayores porcentajes corresponden al comercio al por mayor y al por menor (28,4%), la hostelería (16,7%), otros servicios (10%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (9,46%).

Respecto a la naturaleza jurídica de las empresas, las sociedades de responsabilidad limitada y las personas físicas son las únicas que registran incrementos respecto al primer trimestre del año anterior. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el aumento es del 2,82% (827 empresas más), mientras que las empresas constituidas como personas físicas crecen un 0,16% interanual.

ÁMBITO DEL TURISMO

Al igual que en periodos anteriores, la actividad turística mantiene una evolución positiva durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. En este sentido, el número total de viajeros aumentó un 13,2%, superando el millón de visitantes, mientras que las pernoctaciones se incrementaron un 16,6% respecto al mismo periodo de 2025.

Por otra parte, se mantiene la fortaleza de la demanda de turistas no residentes en España que se alojan en los establecimientos turísticos de la provincia, principalmente en hoteles, alojamientos de turismo rural y campings, mientras que en los apartamentos turísticos predomina el visitante residente en España.

En los establecimientos hoteleros, los meses de enero a marzo de 2026 mantienen la tendencia positiva que el turismo provincial viene mostrando desde comienzos de 2022. Así, los principales indicadores de demanda presentan variaciones interanuales positivas tanto en el número de viajeros (8,2%) como en el de pernoctaciones (12%). De igual modo, en el conjunto de los establecimientos extrahoteleros, la comparación entre los meses de enero y marzo de 2026 y el mismo periodo de 2025 refleja aumentos tanto en el número de viajeros como en las pernoctaciones, con incrementos del 43% y del 33,5%, respectivamente.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP), durante el primer trimestre de 2026 se registraron en la provincia un total de 7.307 contratos de compraventa de vivienda, 401 más que en el mismo trimestre de 2025.

De este modo, las transmisiones de vivienda continúan mostrando valores positivos un trimestre más, con una tasa de variación interanual del 5,8%, prolongando la tendencia de crecimiento observada desde hace un año y medio. Atendiendo al régimen de protección, el crecimiento de la compraventa es más intenso en la vivienda protegida, con un incremento del 38,5%, mientras que en la vivienda libre la variación anual se sitúa en el 1,55%.

Por último, según el estado de la vivienda, durante el primer trimestre de 2026 aumentaron tanto las operaciones de compraventa de vivienda nueva como de segunda mano. En concreto, las viviendas de nueva construcción registraron un incremento del 9,34%, mientras que las de segunda mano crecieron un 4,25% en términos interanuales.