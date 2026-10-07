Prodetur aborda en cañada Rosal (Sevilla) los nuevos retos del sector agrario y su adaptación a los próximos cambios

Jornada UPA Cañada Rosal - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, en colaboración con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA Sevilla) y el Ayuntamiento de Cañada Rosal, ha celebrado una Jornada para la Mejora de la Competitividad Agrícola, destinada a agricultores y ganaderos.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la jornada ha tenido como objetivo acercar a los profesionales del sector el conocimiento de técnicas que contribuyan al desarrollo de una actividad agraria sostenible, así como ofrecer información actualizada sobre las novedades y perspectivas de futuro del campo.

El encuentro, que se ha desarrollado en el Centro Cívico de Cañada Rosal, ha contado en su apertura con el alcalde del municipio y vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto al vicesecretario general de UPA Andalucía, Francisco Moreno. Además, los asistentes han contado con un espacio abierto para plantear preguntas y compartir sus principales inquietudes.

En este sentido, Rodríguez Hans ha destacado que "hablar del campo es hablar de nuestros pueblos y de muchas familias que viven de él, sobre todo, en zonas como la Campiña, donde la agricultura tiene un peso especialmente importante".

Al hilo, el vicepresidente de Prodetur ha incidido en que "el campo está afrontando muchos cambios y desde la Diputación tenemos que estar ahí, acompañando al sector y ayudando en todo lo que esté en nuestra mano", a lo que ha subrayado que estas jornadas "ayudan a tener información clara, resolver inquietudes y no quedarnos atrás cuando llegan estos cambios".

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA EL CAMPO SEVILLANO

Durante la jornada se han abordado tres cuestiones de especial actualidad para la actividad agraria: el plan de abonado, el registro de fertilizantes y los aspectos clave de la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034.

Respecto al primer tema, se ha abordado la obligatoriedad de elaborar y aplicar, desde el 1 de septiembre de 2026, un plan de abonado para cada unidad de producción que forme parte de la explotación, como herramienta para planificar y optimizar el uso de fertilizantes.

En un segundo punto, se ha tratado el registro de fertilizantes, previsto en el Real Decreto 1051/2022, cuyo objetivo es recopilar información sobre el uso de estos productos, facilitar la elaboración de estadísticas y apoyar los controles oficiales, avanzando hacia una gestión más sostenible de la nutrición de los suelos agrarios.

Por último, se han analizado los principales aspectos de la nueva Política Agraria Común (PAC) prevista para el periodo 2028-2034. Entre las cuestiones planteadas se encuentran la búsqueda de una mayor simplificación y flexibilidad, la integración de los actuales fondos Feader y Feaga en un fondo único, así como el peso que tendrán la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la renta agraria, así como se han abordado las inquietudes del sector ante posibles cambios presupuestarios y una mayor participación de los Estados miembros en la financiación.

En contexto, la jornada de Cañada Rosal ha sido la segunda de un ciclo de cinco encuentros que la Diputación, a través de Prodetur, y UPA Sevilla tienen previsto desarrollar en distintos municipios de la provincia para acercar estas cuestiones al sector agrario. La primera cita se celebró el pasado 1 de octubre en Peñaflor y, tras Cañada Rosal, el programa continuará en Gerena, el 21 de octubre; Albaida del Aljarafe, el 27 de octubre; y Villamanrique de la Condesa, el 18 de noviembre.