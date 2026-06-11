Prodetur y ASET impulsan la segunda edición del proyecto de dinamización de empresas turísticas de Sevilla

Jornada de workshop organizadas por Prodetur en colaboración con ASET con el objetivo de dinamizar empresas turísticas - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevill, a través de Prodetur, ha organizado la segunda edición del Proyecto de Dinamización de las Empresas Turísticas en la Provincia, una iniciativa impulsada por la entidad provincial en colaboración con la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) con el objetivo de reforzar las relaciones entre las empresas turísticas de la provincia y las de la capital.

La jornada ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y el presidente de ASET, Jorge Robles; así como con la presencia de representantes de empresas, asociaciones y entidades del sector turístico sevillano, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

La segunda edición de este encuentro ha estado orientada a fomentar la cooperación empresarial, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de negocio. Asimismo, el programa ha abordado el papel de las nuevas tecnologías como herramienta de apoyo al tejido empresarial turístico y ha incluido un 'workshop' profesional destinado a favorecer el contacto directo entre las empresas participantes.

En relación con el encuentro, Rodríguez Hans ha destacado que "los grandes retos que afronta el sector turístico no pueden abordarse de manera aislada" y ha defendido la cooperación como "una herramienta fundamental para mejorar la competitividad del destino". En este sentido, ha subrayado la necesidad de que empresas, asociaciones e instituciones trabajen de manera coordinada para "ofrecer una propuesta turística cada vez más integrada" ya que "cada vez son más los viajeros que buscan experiencias completas, diversas y auténticas".

IMPULSO AL TEJIDO EMPRESARIAL TURÍSTICO

Con esta segunda edición del proyecto, Prodetur y ASET consolidan una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre los profesionales del sector turístico de Sevilla capital y su provincia, promoviendo sinergias de carácter comercial, tecnológico e instrumental.

La actividad ha concluido con un encuentro de 'networking' que ha permitido a los asistentes compartir experiencias, establecer nuevos contactos profesionales y explorar futuras vías de colaboración. Prodetur desarrolla esta iniciativa dentro de su estrategia de apoyo al tejido empresarial turístico de la provincia, mediante acciones dirigidas a favorecer la promoción, la innovación, la formación y la competitividad de las empresas del sector.