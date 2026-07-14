La provincia de Sevilla se pone "en clave Vuelta" para que la etapa 17 sea un día de fiesta y repaldo al ciclismo

Foto de familia en Dos Hermanas tras la presentación de la etapa 17 de la Vuelta Ciclista, que discurre en su totalidad por la provincia - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

DOS HERMANAS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el director técnico de la Vuelta Ciclista a España, Fernando Escartín, y el alcalde de Dos Hermanas y diputado provincial, Francisco Rodríguez, han presentado este martes, 14 de julio, en el espacio conocido como el Lago de la Vida de la localidad nazarena, la etapa 17 de la Vuelta a España 2026, que se correrá el próximo 9 de septiembre, y que es la única del recorrido oficial que tiene como protagonista a la provincia, ya que transcurre íntegramente por territorio sevillano, entre Dos Hermanas y la capital hispalense.

Las primeras palabras de Fernández han sido para felicitar a los alcaldes y alcaldesas de los municipios que forman parte del itinerario de esta jornada de la Vuelta por la provincia, algunos partícipes del acto de presentación, junto a otros representantes municipales y deportivos y autoridades, como del diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, informa la Diputación en una nota de prensa.

"Desde hoy nos ponemos en clave Vuelta Ciclista a España para intentar que éste sea un día de fiesta, que las sevillanas y los sevillanos salgan a la calle; que los que vais a tener la oportunidad de ver al pelotón pasar por vuestras calles animéis a toda a población a salir, para dar una imagen de fortaleza y de respaldo al ciclismo y a este gran evento", ha afirmado el presidente de la Diputación.

En opinión de Fernández, "para las vecinas y vecinos de los municipios que no tengáis esta posibilidad en vuestros pueblos, quiero animaros a que os acerquéis a localidades vecinas incluidas en el itinerario y que disfrutéis también de un acontecimiento que va más allá de lo deportivo: es una emoción y un sentimiento".

Se trata de un evento que "realza la marca Sevilla y la proyecta al mundo", ya que la Vuelta es un reclamo para el turismo y un incentivo económico para la hostelería y restauración durante estos días, ha añadido el mandatario provincial, al tiempo que remarcado la importancia del ciclismo en la provincia y, en concreto, en Dos Hermanas.

De su lado, el director técnico de la prueba, uno de los ciclistas laureados del palmarés español de esta especialidad, Fernando Escartín, ha detallado las características de la etapa 17 y ha puesto de relieve el interés de la Vuelta de maximizar el número de espectadores. "Lo que tratamos siempre es de ir al mayor número de poblaciones, de pasar por el centro de los pueblos, para que la ciudadanía pueda disfrutar de los ciclistas participantes, que los puedan ver de cerca".

Para el alcalde de Dos Hermanas, "los valores del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, de la perseverancia, de la constancia, del trabajo en equipo, son valores que los vecinos de esta ciudad comparten con el ciclismo y estoy seguro de que nuestra ciudadanía el día 9 de septiembre va a estar a la altura de una competición tan importante e internacional como anfitriones".

LA VUELTA CRUZA ALCALÁ

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, que ha asistido a la presentación de la etapa, acompañada del delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha manifestado que "será como en otras ocasiones una jornada especial que se vivirá con un gran ambiente deportivo en Alcalá, disfrutando del ciclismo a ese nivel máximo de competición", ha concluido.

La entrada en Alcalá se producirá por la carretera procedente de Morón de la Frontera. Los ciclistas pasarán por la urbanización Huerta del Cura y continuarán por la carretera SE-3203 antes de acceder al núcleo urbano a través de la avenida Santa Lucía. Desde este punto, el pelotón seguirá por la calle Arahal y la Avenida Antonio Mairena hasta alcanzar la rotonda de Beca.

El recorrido continuará por la Avenida 28 de Febrero hasta llegar a la rotonda Empresario Pedro Rusillo Espinosa. Tras rodear este punto, los ciclistas proseguirán nuevamente por la avenida 28 de Febrero y enlazarán con la calle Manuel Azaña. La carrera cruzará después la autovía A-92 por la carretera A-392, vía por la que abandonará Alcalá en dirección a Mairena del Alcor y El Viso del Alcor.

ETAPA LLANA IDEAL PARA VELOCISTAS

La 81ª edición de la Vuelta Ciclista a España se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre y cuenta entre sus entidades patrocinadoras a la Diputación de Sevilla. La carrera comienza en Mónaco, con una contrarreloj individual de 9,6 kms, por las calles de Montecarlo, y concluye por primera vez en Granada, al pie de la Alhambra.

En esta edición participarán 18 equipos y 184 ciclistas, entre los que ya están confirmados corredores especialistas de primer nivel, y transitará por las carreteras de cuatro países, con un perfil de los más duros de su historia, con más de 58.000 metros de desnivel positivo.

Durante sus 21 etapas, incluyendo montaña, media montaña, itinerarios llanos y dos contrarrelojes individuales, el pelotón va a recorrer las provincias andaluzas de Córdoba (etapa 15), Huelva (etapa 16) y Cádiz (etapa 18), mientras que la etapa 17 discurre íntegramente por la provincia.

Entre 185 y 190 kilómetros de perfil llano, una de las jornadas más asequibles de la edición 2026 e ideal para los corredores especializados en velocidad, y un recorrido entre Dos Hermanas con Sevilla capital que incluye también localidades como Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera (el punto más alto de la etapa: 203 metros sobre el nivel del mar), Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Carmona, Pradollano, San José de la Rinconada y La Rinconada.

En la ciudad de Sevilla, la Vuelta recorrerá 11 kilómetros por espacios emblemáticos como son Triana, la Torre del Oro, el Puente del Cristo de la Expiración o el Paseo de Colón y finalizará en la Plaza de Toros de la Maestranza como meta.