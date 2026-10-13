La Puebla de los Infantes (Sevilla) reune en 'Cartas de Nube 2026' reflexiones de cuatro poetas locales

Presentación del Ciclo 'Cartas de nube 2026'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLLA

LA PUEBLA DE LOS INFANTES (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de La Puebla de los Infantes acogerá el Ciclo de Palabra Poética, que bajo la denominación 'Cartas de nube' alcanza este año su sexta edición, que llevará los días 15 y 22 de este mes de octubre, a las 19,00 horas, en el Salón de la Casa de la Provincia, diferentes actividades y las reflexiones de los poetas locales Inés María Luna, Juan Alcaide, Carmen María y Rocío Angulo.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el alcalde de La Puebla de los Infantes y diputado provincial, José María Rodríguez, ha presentado la sexta edición del ciclo en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, junto al coordinador del Organismo, Miguel Ángel Melero.

En este sentido, ha apuntado que se trata de "una propuesta de poesía viva, que abre un espacio en el que la palabra se convierte en un puente para compartir vivencias, reflexiones y emociones, a través de una comunicación pausada". "Una nueva edición que reafirma el éxito de una iniciativa cultural consolidada como un referente en la promoción de la escritura creativa y la expresión emocional", ha añadido.

De esta manera, el programa de 2026 incluirá actividades participativas, como punto de encuentro para creadores y público interesado en la literatura y las artes, y reunirá las voces de Inés María Luna, Juan Alcaide Rubio, Carmen María López y Rocío Angulo Dorado.

"Un proyecto que continúa creciendo gracias al respaldo institucional y la participación activa del municipio, con la colaboración del Área Municipal de Cultura y del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, así como la Sociedad Cooperativa Virgen de las Huertas", ha celebrado el primer edil.

En esta línea, ha afirmado que durante el mes de octubre "la poesía redescubre un nuevo espacio, abierto a la celebración de la belleza reflexiva y consciente, a través de voces en primera persona que nos traerán las peculiaridades y la belleza de la lírica, a través del formato epistolar".

Esta iniciativa se celebra a través del Encuentro Letras Celestes, una iniciativa literaria, ciudadana, independiente y rural, con rasgos muy característicos en cuanto a la defensa, fomento, promoción y recreación de la lectura, "como actividad diferenciadora en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo", como han apostillado sus coordinadores, Diego Castillo y Pedro Luis Ibáñez.