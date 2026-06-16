La Puebla del Río (Sevilla) acoge la Feria 'Doñana Río de Aves' a partir de este jueves

Archivo - Imágenes de aves en los terrenos de la finca 'Veta la Palma', a 24 de abril de 2024, en La Puebla del Río, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Puebla del Río (Sevilla) acoge a partir de este jueves, del 18 al 20 de junio, la feria 'Doñana Río de Aves', una iniciativa impulsada por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, dentro del Plan de Relanzamiento del Destino Doñana Sevillana.

Según ha detallado la institución provincial, esta cita tiene el objetivo de posicionar este territorio como "referente en turismo sostenible", el municipio sevillano acogerá una amplia programación que combina divulgación científica, experiencias en la naturaleza, actividades familiares, gastronomía y promoción empresarial con las aves como elemento central.

De esta manera, los asistentes podrán participar a lo largo de estos tres días en excursiones guiadas a algunos de los espacios "más emblemáticos" para la observación de aves de la comarca, entre ellos los arrozales de Isla Mínima, la Dehesa de Abajo, Marismillas y Casarreales, el Brazo del Este o el Corredor Verde del Guadiamar.

Asimismo, la programación incluye, ponencias divulgativas de mano de expertos en biodiversidad y conservación. Entre ellas, destacan las dedicadas a la identificación de aves a través de sus sonidos, la relación entre biodiversidad y salud, la dedicada a la Reserva de la Biosfera y la que abarca el papel del ser humano en la conservación del entorno, así como una charla sobre los patrones fractales presentes en la naturaleza.

La feria ofrecerá igualmente propuestas dirigidas al público familiar y escolar, como talleres de huellas de aves, construcción de cajas nido, papiroflexia inspirada en el mundo de las aves y actividades participativas para conocer los movimientos migratorios de distintas especies.

Entre las actividades más llamativas figura la exhibición y exposición de aves rapaces prevista para la jornada del sábado, que permitirá al público conocer de cerca estas especies. La programación se completará con un taller de astronomía, una proyección cinematográfica de 'La Isla de los Ingleses' y diversas propuestas gastronómicas vinculadas a los productos de la provincia.

En esta línea, Prodetur ha organizado diferentes catas-maridaje con Mónica Rosón 'La cataora' y un espectáculo de cocina en directo conducido por el chef Daniel del Toro, donde los asistentes podrán degustar productos de la marca "Sabores de la Provincia", impulsada por la Diputación para la promoción agroalimentaria sevillana.

TRES FERIAS PARA DESCUBRIR LA ESENCIA DE LA DOÑANA SEVILLANA

La feria 'Doñana Río de Aves' constituye la tercera y última cita del Plan de Relanzamiento del Destino Doñana Sevillana de Prodetur, un proyecto que apuesta por la promoción de los recursos turísticos del territorio, fomentando la colaboración entre municipios, empresas y entidades locales para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico sostenible.

La feria de La Puebla del Río toma el relevo de las dos citas celebradas durante las últimas semanas en el marco del mismo programa. La primera de ellas, 'Doñana Aventura y Tradición', tuvo lugar en Pilas y estuvo centrada en la artesanía, las tradiciones locales y la promoción del turismo sostenible. Posteriormente, Villamanrique de la Condesa acogió 'Doñana Ecuestre', un encuentro dedicado a la cultura del caballo que reunió exhibiciones, rutas guiadas, actividades divulgativas y empresas vinculadas al sector.

Con 'Doñana Río de Aves', el programa culmina poniendo el foco en uno de los recursos naturales más singulares del territorio, como es la "extraordinaria riqueza" ornitológica de la Doñana Sevillana y su potencial como motor de atracción turística sostenible.