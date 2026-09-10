Quince proyectos optan a diseñar las 31 viviendas protegidas que Sevilla Activa promoverá en Morón (Sevilla)

Archivo - Suelo para la promoción de viviendas protegidas en Morón (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 proyectos optan a diseñar las 31 viviendas protegidas en régimen de venta que Sevilla Activa, la empresa pública de vivienda de la Diputación Provincial de Sevilla, promoverá en Morón de la Frontera.

Así lo ha anunciado la institución provincial en un comunicado, misma vez que ha detallado que las propuestas concurren al concurso de ideas convocado como paso previo a la actuación, y será un jurado de expertos el encargado de valorar los proyectos y seleccionar la propuesta ganadora.

Así, de los 100 puntos máximos que pueden lograr los proyectos, 30 se otorgan por la calidad arquitectónica de las propuestas técnicas. Otros 30, a la adecuación de las propuestas a las exigencias del programa funcional objeto del concurso.

Son 15 puntos los máximos en función de los criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, ambientales, culturales y en relación con el entorno construido, circularidad y ciclo de vida.

Otros 15 valorarán la industrialización avanzada y los últimos 10 puntúan la viabilidad técnica y económica de la propuesta.

El órgano contratante podrá proponer al ganador del concurso que introduzca en la propuesta cambios parciales y puntuales que no alteren su idea sustancial, con la finalidad de mejorar la distribución de espacios o usos, o los materiales empleados, entre otras mejoras similares.

A mediados de este mes de septiembre se realizará la adjudicación al ganador. El plazo de redacción del proyecto es de 3,5 meses y, tras otros trabajos previos, la licitación de la obra se prevé para febrero de 2027.

El primer premio para el ganador del concurso de ideas es de 12.100 euro, en realidad anticipo del contrato de servicios por valor de 333.000 euros que recibe. El segundo premio está dotado con 6.050 euros y el tercero, con 3.630.